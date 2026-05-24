中和也傳毒駕奪命／轎車撞又輾 雙載機車妹死姊重傷

王昶笙在車禍發生後坐在地上，呈精神恍惚狀態。（取自我是中和人）

有毒品前科的王昶笙，昨日下午駕駛轎車行經新北市中和區時，疑因吸毒後神智不清，先撞擊路邊緣石，倒車時猛烈撞擊後方雙載林姓姊妹的機車，隨後又駕車前進，當場輾壓被撞倒在地的林姓姊妹，造成六十四歲妹妹送醫急救後不治，七十一歲姊姊則傷重救治中。警方獲報趕抵，在王男身上搜出第二級毒品依托咪酯（喪屍煙彈）及吸食器，且經現場毒品唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，當場將王男逮捕送辦。

惡駕有毒品前科 身懷喪屍煙彈

新北市警局中和分局調查，昨日下午四時許，五十歲王男從朋友家準備開車返回永和住處，行經該路口準備左轉大勇街時，自稱因為開過頭想要倒車，先是不慎撞擊路邊緣石，隨後猛烈倒車，撞上正在等候左轉機車，機車上林姓姊姊載著妹妹，一起被撞倒地。

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詎料，王男撞擊後，竟再度駕車前進，導致車輪當場輾壓過倒地的林姓姊妹，造成林姓姊姊肋骨及鼻梁骨折、全身多處擦傷，送醫時原本意識清楚，在抵達醫院前卻突然失去意識，經送往雙和醫院急救後暫無生命危險，而妹妹則當場失去生命跡象，被送往新店慈濟醫院加護病房急救後，因傷勢過重，家屬趕到醫院後忍痛決定拔管，宣告不治。

現場員警在對王男進行盤查時，發現王男精神恍惚，經實施酒精呼氣測試，王男酒測值為零，並未飲酒，但毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，警方當場在王男褲袋內查獲依托咪酯煙彈一顆及吸食器。

警方針對王男的毒駕違規行為，依道路交通管理處罰條例第三十五條規定依法告發，並當場予以扣留車輛。警詢後將王男依毒品、公共危險及過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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