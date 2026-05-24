５月已３起釀４死 ／民眾怒轟彰化已成毒駕大本營

彰化市12小時內發生兩起毒駕，釀2死6傷。圖為毒駕砂石車撞破大賣場。 （民眾提供）

彰化市中華西路陸橋本月四日清晨才發生BMW轎車駕駛毒駕連續撞死機車騎士與轎車女駕駛，造成二死二傷重大事故，不到二十天，前晚彰南路又發生毒駕釀二死三傷重大事故，不到十二個小時，昨天上午再發生東谷路砂石車駕駛毒駕撞賣場的事故，造成三傷，三起毒駕共造成四死八傷，有民眾直指接二連三發生毒駕釀禍，怒轟「彰化市儼然已成毒駕大本營」。

在店門口聊天 美滿家庭被撞碎

彰化市彰南路前晚二死三傷車禍，一對林姓夫妻與女兒在路旁與開火鍋店的張姓女婿聊天時，慘遭小貨車駕駛李建忠毒駕猛烈撞擊，造成林翁與女兒慘死，黃姓妻子重傷，張姓女婿哽咽說，前晚岳父、岳母來火鍋店大家一起吃美食，大家原本開開心心地吃飯，沒想到就站在店門口聊天時，小貨車竟然速度飛快的，連煞車都沒有就朝他們撞過來，一個車禍兩條人命，還有一個在醫院急救，天倫之樂就這樣破碎。

請繼續往下閱讀...

家屬轟：買毒像買菜 都沒人管

張姓女婿表示，他聽說小貨車內有找到海洛因、K他命等毒品，隨便一個人的車上就可以找到毒品，「現在買毒品跟去菜市場買菜一樣，都沒有人管了嗎」；他指出，小貨車駕駛實在太過分了，他們只是一家人平常的聚會而已，準備離去在店門口聊天，沒想到就這樣子天人永隔。

他說，一場車禍讓原本美滿的家庭瞬間破碎，司法應重懲毒駕者，他們這樣的不幸發生了，不希望未來還有更多被害人像他們一樣。

彰化縣議員賴清美則指出，東谷路毒駕、彰南路毒駕、中華西路毒駕，為何毒駕造成的重大事故都發生在彰化？民眾連走在馬路上都不安全；現在「毒駕、酒駕零容忍」，警察單位不要只會抓小違規，應加強掃毒、臨檢酒駕，否則相關事件難保不會再發生。

彰化縣許多臉書社團對這起重大事故熱烈討論，有網友對於彰化市接連發生毒駕撞死人感到不敢置信，怒轟「毒駕撞死人都應該判死刑」。

彰化市長：盼檢查機制更快速

對於彰化市接二連三發生毒駕撞死人事故，彰化市長林世賢強調毒駕所造成的傷害，遠遠超越酒駕，政府單位應立法嚴辦之外。毒品快篩檢查、嘴巴黏膜塗抹檢查，以上兩個檢查都耗費時間，需研發採更精進快速的檢查機制，才有達到嚇阻效用。

毒駕接二連三 警署要求加強路檢

面對毒駕致死案件接連發生，警政署署長張榮興昨要求各縣市警察局就各轄區特性，規劃執行路檢攔查勤務，加強查察毒駕，另也提醒需注意執勤員警的安全。

開火鍋店的女婿首當其衝被小貨車衝撞，右腳受傷。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法