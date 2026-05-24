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    首頁 > 社會

    小貨車撞火鍋店 砂石車衝賣場 轎車撞機車 毒駕接連肇禍 彰化、新北3死7傷

    2026/05/24 05:30 記者湯世名、陳冠備、鄭景議／彰化報導
    48歲小貨車駕駛李建忠疑涉吸毒後開車，打保齡球般衝到彰化市彰南路的火鍋店，造成一對父女不幸身亡、媽媽重傷。（警方提供）

    48歲小貨車駕駛李建忠疑涉吸毒後開車，打保齡球般衝到彰化市彰南路的火鍋店，造成一對父女不幸身亡、媽媽重傷。（警方提供）

    彰化縣及新北市接連發生重大毒駕死亡車禍！

    一家在火鍋店前聊天 飛來橫過

    彰化市彰南路前晚發生二死三傷重大車禍，一對林姓夫妻與女兒在火鍋店前聊天時，慘遭一輛小貨車猛烈撞擊，林翁與女兒送醫不治，妻子重傷，警方在貨車內起獲數顆喪屍菸彈、海洛因毒品，四十八歲駕駛李建忠被帶出車外時眼神渙散，毒品快篩呈陽性反應，經抽血發現血液中含有安非他命、嗎啡成分，證實為毒駕，彰化檢方調查，李男疑於開車前施用數種毒品，聲請羈押禁見，彰院裁定羈押。

    李男毒駕撞死父女不到十二小時，彰化市東谷路昨天上午九點又發生砂石車撞進賣場事故，造成三人受傷，砂石車四十五歲蔡姓司機毒品快篩也呈陽性反應。

    疑吃多種毒品 小貨車駕駛收押

    警方調查，八十歲林姓老翁、六十九歲黃姓妻子與五十六歲的大女兒，前晚九點多在林翁的張姓女婿所開的火鍋店外聊天，不料李建忠駕駛小貨車突直朝他們衝過來，林翁、妻子與大女兒都閃避不及，被小貨車猛烈撞擊，林翁噴飛出去，大女兒壓在車底，林妻則夾在車體與柱子之間；消防員將三人救出送醫搶救，林翁與女兒搶救後仍傷重不治。

    昨天下午，五十歲男子王昶笙駕駛轎車行經新北市中和區景平路與大勇街口時，疑因為毒駕猛烈撞擊一輛雙載機車，導致機車上二名女子重摔倒地，釀一死一傷。警方在王男身上搜出依托咪酯（俗稱喪屍菸彈），且唾液快篩檢測呈毒品陽性反應。

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