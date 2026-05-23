峨眉政二代 父伯當過４任鄉長

新竹縣峨眉鄉民代表會主席溫修汝。（取自內政部網頁）

溫修汝第２任鄉民代表就當選代表會主席

年底九合一地方選舉，先前以無黨籍身分參選的新竹縣峨眉鄉民代表會主席溫修汝（見圖，取自內政部網頁），這回登記爭取國民黨新竹縣黨部提名參選峨眉鄉長，遇上曾任滿兩屆鄉長的江寧增回鍋對決，就在黨內協調的當頭，爆出溫女涉貪案，令地方震驚。

溫修汝是政治世家第二代，其伯父溫宏隆以無黨籍身分擔任峨眉鄉第十一、第十二屆兩任鄉長，父親溫振隆以國民黨身分接手，再任第十三、第十四屆兩任鄉長。溫修汝以無黨籍身分當選峨眉鄉民代表，接著連任並當選代表會主席；此外，其胞姊溫修琪為現任峨眉鄉農會總幹事多年，擁有民代及農會系統資源的她，這次循伯父、父親之路轉戰峨眉鄉長。

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此外，溫修汝除了官網簡介擔任峨眉婦女青溪協會理事長，據悉在代表會及其團隊與黨派組織的運作下，也因身為主席的身分，而掛名多個社區教室及社團的幹部，但她本人鮮少在媒體網路上曝光個人形象。

地方人士分析，峨眉鄉為傳統客家農村，人口外流嚴重，僅有二千多戶、約五千人，地方勢力以宗親家族為首，遍及公所、代表會、農會及社團等基層。峨眉鄉的政治人物以無黨籍或國民黨居多，即使為無黨籍、屬性亦偏藍。鄉內政治爭奪戰，往往是地方宗族間的競爭。

峨眉鄉長王增忠因涉貪被判刑、褫奪公權停職、監察院通過彈劾，前年底已由竹縣府指派代理人；沒想到被視為峨眉鄉長熱門人選的鄉代會主席溫修汝，也因涉貪遭押，令人唏噓。

新竹縣政府表示，針對本案涉及詐領補助款之疑慮，縣府已同步對涉案民間團體採取全面暫停補助之處置。

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