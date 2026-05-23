大白天連襲5女 嘉義隨機問路狼 收押

許男涉在嘉義市新生路，隨機性騷擾陌生女性。（嘉義地檢署提供）

停紅燈 趁機偷襲

六十五歲男子許嘉生，前天上午在嘉義市騎機車，涉嫌於停等紅燈時假藉問路，隨機搭訕五名廿至四十餘歲不認識的女子，再突然出手偷襲女子胸部及摸臀；警方獲報，依被害人提供的車牌號碼循線追捕，在嘉義縣水上鄉攔查許男到案，檢察官複訊認為，許男涉犯性騷擾防治法嫌疑重大，有反覆犯案之虞，將他當庭逮捕，向嘉義地方法院聲請羈押，嘉院昨裁准收押。

口出具性暗示言語

檢警追查，許男有妨害風化、公共危險案前科，目前無業，前天上午十點半至十二點間，涉嫌接連在嘉義市新生路與嘉北街鬧區、中山路嘉義高商前、西區北港與保福一路口、竹子腳等地，隨機對五名陌生女子，以問路為名義假意接近，再突摸女子胸部、臀部、背部至大腿，還口出具有性暗示的挑逗言語，隨後趁著被害女子被嚇到，來不及反應時，從容騎車加速逃逸。

請繼續往下閱讀...

三月就涉及性騷案

檢警發現，今年三月間許男就涉及性騷案件，經嘉義縣警局水上分局追查其行蹤後攔下許男，經其同意，由警方陪同到嘉義地檢署接受訊問；許男供稱，只是單純問路。

不過檢方複訊後，認為他涉犯性騷擾防治法的性騷擾罪嫌疑重大，兩小時內涉對五名女性進行肢體及語言性騷擾，有反覆犯案之虞，向嘉院聲押獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法