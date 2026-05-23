有條件塗銷少年前案紀錄／新北校園割頸案 司院通過少事法修正草案

司法院昨（22）日召開第220次院會，通過少年事件處理法部分條文修正草案，修法聚焦「程序保障」、「處遇制度」及「前案紀錄」三大面向。（資料照）

新北「乾兄妹檔」郭姓少年及林姓少女二〇二三年十二月廿五日在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓國三學生死亡，引發各界討論少年事件處理法的漏洞，促使相關機關推動修法。

司法院昨召開第二二〇次院會，通過少年事件處理法部分條文修正草案，修法除強化被害人程序參與權，也調整少年假釋門檻與前案紀錄塗銷制度，強調在保障少年最佳利益的同時，也兼顧社會公共安全及被害人權益；後續將函請行政院會銜，送立法院審議。

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司法院考量，少年受不付審理或不付保護處分裁定的性質，與受保護處分及刑事處罰有別，刪除其視為未曾受宣告的規定；並就少年保護事件及少年刑事案件前案紀錄，區分不同觀察期間及法律效果，建立分級塗銷制度；其中重大改革為建立少年刑事案件前案紀錄，須向法院聲請並經裁定准許後，始得視為未曾受宣告的機制，以兼顧少年復歸社會權益及社會公共安全之維護。

強化被害人程序參與權

本次修法重點之一，是建立少年刑事案件被害人訴訟參與制度，未來若屬故意犯罪致人於死或重傷案件，被害人及家屬可向法院聲請參與少年刑事案件訴訟程序，並於審判中表達意見、行使相關權利。此外，修法也調整少年假釋制度，依案件刑度建立不同假釋門檻，強化分級制度，盼兼顧少年矯治目的與社會安全需求。

調整少年犯假釋門檻

在少年前案紀錄部分，司法院指出，修法將依不同處遇類型，區分觀察期間與法律效果，建立分級塗銷制度。對受保護處分、刑事處罰及不付審理等不同情形，將有不同法律效果與紀錄處理方式，藉此兼顧少年復歸社會與社會公共安全。

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