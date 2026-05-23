AI美女激似真人 影片也能換臉

圖為AI生成的網路交友示意圖，非真有其人，肉眼卻很難辨別有假。（製圖：美編組）

詐騙集團設下的粉紅陷阱，有的利用變聲器，將男聲變為甜美女生，有的利用AI大型語言模型，生成噓寒問暖的甜蜜訊息與情書跟被害人大談戀愛詐騙，也有詐團使用AI語音克隆（變聲）技術，合成出與照片相符性別、聲線甜美或磁性的聲音；若以視訊手法引誘被害人，則會使用 Deepfake（深偽）即時換臉技術或美顏手法，讓被害人透過鏡頭看到宛如驚為天人的美女。

男聲也能變甜心女聲

詐團利用變聲器，先盜用美女、正妹照片，利用變聲器將男聲「變聲」為女生甜美聲音後，再亂槍打鳥隨機以LINE加男子為好友，以變聲語音與被害人聊天，營造戀愛氣氛，等取得被害人信任後，再假藉各種名目，謊稱有賺錢機會，誘使被害人投入款項。

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以往詐騙集團會盜用網路上俊男美女的照片為頭貼，但容易被圖搜查出原始出處而露餡。如今改用生成AI軟體，從無到有、生成出現實中根本不存在的人臉與整套人設照片、影片等。

由於並非真人、網路上查無出處，被害人難以透過搜尋戳破；或者詐騙集團在網路上招募一些急需用錢的男女，例如以一次二十分鐘一千元高額時薪吸引，從事裸聊不露臉的工作內容。

另一方面，利用ChatGPT等大型語言模型，也可自動生成噓寒問暖的甜蜜訊息與情書，甚至可同時與大量被害人談戀愛，並模仿特定的語氣風格，營造體貼、真誠形象，逐步建立信任與感情依賴。

詐團還會用變聲與換臉破除疑慮。當被害人要求通話或視訊以確認對方身分時，詐騙集團便祭出AI語音克隆（變聲）技術，合成出與照片相符性別、聲線甜美或磁性的聲音；若被要求視訊，則使用 Deepfake（深偽）即時換臉技術，把詐騙者的臉替換成生成出的虛擬人物，讓被害人誤以為自己真的是與照片中的人對話，戒心全失。

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