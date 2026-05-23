性影像勒索 還扮正義駭客2次剝削

詐團搭上AI風，變臉詐騙也愈來愈盛行。刑事局曾公布AI深偽變臉詐騙只在幾秒間。（資料照）

影像勒索詐騙案呈現上升趨勢！基隆市警察局刑事警察大隊統計數據，性影像勒索詐騙案件去年全年度受理十件，今年一至四月便已受理六件，顯示案件有漸增趨勢。基市警刑警大隊二組組長蔡皓宇特別警示，詐團不僅側錄被害人私密影像勒索，更會化身「正義駭客」對被害人進行「二次剝削」，呼籲民眾務必落實「黃金三步驟」自救。

急於刪除 又落入陷阱

蔡皓宇分析此類犯罪手法指出，歹徒通常會透過交友軟體搭訕，再引導被害人加入Instagram、LINE等通訊軟體，藉由甜言蜜語取得信任後要求進行視訊裸聊，並趁機側錄被害人裸露及私密影像，隨後以公開影片、傳送親友或散布網路為由，恐嚇、詐騙被害人購買遊戲點數、匯款或提供更多個人資料。

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掌握黃金三步驟自救

蔡皓宇表示，被害人遭歹徒設計拍攝性影像後在驚恐之餘，往往急於尋求「快速刪除」的方法，此時，詐團會偽裝成正義駭客或專業公關的角色，利用被害人病急亂投醫的焦慮感，進行二次剝削；當被害人發現私密影像外流時，冷靜止損是首要任務。

他建議採取以下「黃金三步驟」，先完整截圖存證，保留網址（URL）、發文者帳號（ID），以及包含影像內容的網頁畫面；再向衛生福利部「性影像處理中心」申訴，被害人可至官網填寫申訴單，該中心會通知要求國內網路平台（如 Meta、Google、X）於法定期間移除，涉及兒少案件須在24小時、其他案件則在72小時內移除。

最後則是持截圖前往警局取得報案證明，這個步驟不僅是追訴犯罪者的法律依據，也是用來要求跨國平台永久刪除資料的強力憑證。

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