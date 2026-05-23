用不實收據詐領議事運作費、補助 峨眉鄉代主席溫修汝 涉貪收押

新竹縣峨眉鄉民代表會主席溫修汝涉貪，新竹地院裁准羈押禁見。（取自峨眉鄉民代表會官網）

年底地方選舉，新竹縣峨眉鄉民代表會主席溫修汝已完成國民黨新竹縣黨部登記、爭取參選峨眉鄉長，卻在主席任內涉犯貪瀆案！檢調追查，溫女等人涉用不實收據詐領議事運作費，並向鄉公所、縣政府詐領補助等，新竹地檢署檢察官翁旭輝前天指揮台北市調查處展開搜索約談行動，扣得大量不法收據，溫女等被告、證人共十三人到案，訊後認定溫女貪污罪嫌重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，昨獲新竹地院裁准。

檢調查扣不法收據 約談13人

此外，同案被告國民黨峨眉鄉黨部主任李女、峨眉鄉民代表王男以及代表會吳姓女職員，各獲檢方諭知三萬至五萬元不等金額交保、其餘被告請回。

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竹檢表示，峨眉鄉民代表會主席溫修汝等八人，涉利用不實收據詐領議事運作費，以及以民團負責人身分向鄉公所、縣政府詐領補助和不實報銷單據，涉詐金額約數十萬元。

檢方複訊後認為，溫修汝涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物、刑法的使公務員登載不實、詐欺取財、以及行使業務登載不實等罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，並有串、滅證之虞，因此當庭逮捕向法院聲請羈押禁見。新竹地檢署表示，將持續深入調查，查明事實真相，杜絕不法貪污行為。

溫登記國民黨 參選峨眉鄉長

據了解，溫修汝為國民黨員，不過她以無黨籍身分選上鄉代及奪下鄉代主席之位，這次則以國民黨籍參選鄉長。

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