淫亂補教名師判刑 終身禁任教

涉偷拍、散布性影像，高市教育局去年底決議，陳逵終身不得擔任補習班負責人及教職員工。（資料照）

偷拍女學生裙底、另拍性影像散布、高鐵演活春宮…

任職高雄一所補習班的數學名師陳逵，堪稱淫亂名師！他涉嫌用手機偷拍國中女學生裙底未遂，還利用AI軟體合成兩名女學生的清涼照，甚至拍下與女友的性愛影片供人觀賞，以及在高鐵車廂與另一名女伴上演口交情節，高雄地院依拍攝少年性影像未遂等罪將他判刑一年；高市教育局去年底決議，陳逵終身不得擔任補習班負責人及教職員工。

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陳逵原本是高雄市補教界的知名數學老師。判決指出，他於二〇二四年五、六月間，在補習班企圖以手機偷拍國中女學生的裙底隱私部位未得逞；同年七、八月，陳男從另名女學生的IG蒐集個人照片，並在補習班內對第三位女學生進行拍攝，再利用AI軟體，將兩名女學生的相片與不詳女子的裸露圖片合成，製作成比基尼泳裝照。

檢警追查還發現，陳男與前女友交往期間，曾利用兩人視訊通話時，私自截圖女方裸露的私密畫面，甚至在分手當天，不顧女方拒絕，強行錄下兩人的性影像，並將過往的性影像傳送給友人觀賞；陳男也曾於二〇二二年間，與一名女子在高鐵座位上，大膽上演口交情節。

高雄地院法官認為陳男身為教育工作者，本應提供學生安全的學習環境，卻因一己私慾，無視少年及女性的自主權利，手段惡劣。因陳男坦承大部分犯行，並與其中一名女學生達成調解賠償，但未能與其餘被害人達成和解，不得易科罰金且不得易服社會勞動的部分（偷拍未遂及違反意願攝錄性影像罪），合併判執行刑一年；得易服社會勞動但不得易科罰金部分（非法利用少年個資罪），合併判執行刑六月；得易科罰金部分（散布性影像、公然猥褻等罪），合併判執行刑十一月，可上訴。

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