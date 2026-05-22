微縮模型藏毒闖關／夾藏運毒是走私大宗 郵包、行李箱最多

跨境運毒集團將海洛因藏於微縮模型及厚度僅0.7公分的PP瓦楞板中，闖關來台。（民眾提供）

警方與海關合作，破獲一個將海洛因毒品填進厚度僅零點七公分PP瓦楞板的「微縮模型」運毒集團。刑事警察局毒品查緝中心表示，近年來的跨國走私毒品手法，以夾藏為大宗，其中夾藏方式，以郵包與行李箱最多，執法人員多半是透過情資交流、海關X光查驗，加以攔阻識破，再以貨追人，持續溯源將收貨者與隱身幕後的成員、金主等一網打盡。

毒品查緝中心表示，跨國走私運毒至境內的模式，包括夾藏、貨櫃、漁船與人體夾帶等等，其中夾藏的案件占大部分，以郵包、行李箱為主。郵包部分，運毒集團採名目不符的郵包夾藏，正如保三總隊本月宣布破獲一起「海苔」包裝內夾藏五包大麻案，循線逮捕收貨的越南籍阮姓男子。

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另刑事局偵三大隊第一隊今年初查獲從印度寄來夾藏二公斤依托咪酯的國際毒郵包，擴大溯源追查，分別於南投、嘉義、桃園、雲林與高雄等地，緝獲國內四層負責接貨的楊姓等五名嫌犯到案，隨後持續追查至上月底，先後破獲十九處分裝場，再逮林等廿六名嫌犯送辦，當中八人遭檢方聲押獲准。

行李箱部分則大都夾藏在夾層或者直接攜帶入境，這些往往在經過海關X光機查驗時，因呈現的不同顏色等態樣，遭到識破。人體夾帶方式，則為直接將毒品吞入腹中，躲避海關查驗，海巡署偵防分署近期就根據接獲的情資，破獲一宗兩名波蘭籍男子體內藏毒案，該兩人將海洛因毒品以乳膠膜層層包裹吞入肚內，企圖走私入境，遭攔截逮捕後，分別各排出近百顆、總重約一公斤的海洛因。

今年初，關務署台北關與航警局執行桃園國際機場旅客託運行李X光儀檢查勤務時，也發現一名自泰國搭機入境旅客所攜帶行李箱可疑，經開箱檢查，於多台吹風機內起出夾藏的一點六公斤愷他命，逮捕運毒的泰女，並追出幕後的花蓮籍江姓夫婦。

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跨境運毒集團將海洛因藏於微縮模型及厚度僅0.7公分的PP瓦楞板中，闖關來台。（民眾提供）

跨境運毒集團將海洛因藏於微縮模型及厚度僅0.7公分的PP瓦楞板中，闖關來台。（民眾提供）

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