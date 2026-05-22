毒品分裝場 抄出泰皇家警用槍

海巡署台北查緝隊員在張男的衣櫃內搜出3把制式槍枝，奧地 利 GLOCK 19 Gen4型（下）、斯洛伐克 GRAND POWER P380型（中）、美國 SIG SAUER P365型（上）。 （記者林嘉東翻攝）

北投溫泉區租屋 用硫磺味掩護躲避緝毒

海巡署偵防分署台北查緝隊追緝毒品分裝廠，掌握張姓毒蟲利用溫泉區特有的硫磺味為掩護，承租一間小套房作為毒品分裝據點，去年前往他租屋處搜出二級毒品安非他命時，意外查獲三把罕見、來自奧地利等國的制式短槍及卅三顆子彈，其中GLOCK 19 Gen4型與美國SIG SAUER P365型手槍，因槍身上均刻有泰文字樣，確定為來自泰國皇家警察的配槍；士林地檢署將張男依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

海巡起獲三把國際制式短槍

台北查緝隊去年獲報，台北市北投溫泉區一處租屋套房出入分子複雜，疑暗藏毒品分裝據點，報請士林地檢署指揮偵辦，與台北市警局中山分局埋伏數月發現，承租該間套房的四十八歲張姓男子利用當地的硫磺氣味，躲避緝毒犬與警方查緝，蒐證後於去年十二月前往搜索。

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辦案人員趁著張開車外出時，以偵防車前後包夾堵住其去路，張嫌一度踩油門企圖衝撞逃逸，偵緝隊員掏槍喝令下車，張見無法逃脫，束手就擒。

辦案人員將張押回租處搜索，當場起獲二級毒品安非他命及吸食器，並在衣櫃內搜出三把在台罕見的國外制式短槍及卅三顆子彈；經鑑驗分別為奧地利 GLOCK 19 Gen4型（國際軍警用槍，槍身上刻有泰文字樣）、美國SIG SAUER P365型（泰國皇家警察配槍）、斯洛伐克 GRAND POWER P380型（東歐國家民防用槍）。不過張男表示三把槍枝是綽號「潘哥」的男子交給他保管，潘哥則在七年前因病過世，檢警認為其供詞有所保留。

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海巡署台北查緝隊員在張嫌的衣櫃內搜出3把在台灣極為罕見、具有軍警規格的國外制式短槍及33發子彈。（記者林嘉東翻攝）

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