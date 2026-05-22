租車行淪車手招募站撈千萬 主嫌判9年8月

彰化地院審理跨國詐欺案件，認定主嫌江男依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪，判刑9年8月，另車行負責人莊男、員工郭男分別被判處4年8月、3年8月徒刑。（記者陳冠備攝）

租車行淪為招募車手據點！彰化地院審理一起跨國詐欺案發現，詐騙集團在柬埔寨成立機房，從事假投資、假交友詐欺，再透過租車行員工當車手，向被害人收款後，再用虛擬貨幣洗錢，形成「機房、車手、水房」一條龍犯罪鏈，共廿五人受害，損失金額達一五二一萬餘元，一名被害人遭詐損失達五六三萬餘元，主嫌江子麟被依加重詐欺等罪重判九年八月，車行負責人莊男、員工郭男分別判刑四年八月、三年八月徒刑。

判決書指出，二〇二四年七月，江男得知友人孫男（通緝中）需要國內虛擬貨幣面交人員，遂與周男、杜男（通緝中）等人共同籌組車手集團，同年九月周男找上租車行負責人莊男，談妥租車、招募車手與取款抽成等合作事宜。

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莊男再找員工郭男加入，郭男擔任面交車手，還招募其他車手，這家車行逐漸成為詐團在國內的重要車手來源。該集團於二〇二四年九至十二月間，共詐得一五二一萬餘元，警方先抓到車手，往上溯源破獲該集團。

檢警追查，該集團由柬埔寨的機房，以假投資等話術詐騙台灣人，再由國內車手面交取款，同時透過羅男（另行審結）等人成立洗錢水房，將贓款轉換為泰達幣，層層轉回柬埔寨；其中一名林姓女共犯，還出境到柬埔寨當話務手，並招募國人赴柬埔寨加入機房行騙，共獲利一三六萬元。

彰化地院認定，江男位居集團上層，負責收取孫男匯入的虛擬貨幣，換成現金後交給周男、杜男，再層層下發車手薪資，共犯下廿五罪；江男與共犯符合詐欺犯罪危害防制條例的加重量刑要件，依此判處江男執行刑九年八月。

周男共犯九罪，他坦承多數犯行及繳回十萬元犯罪所得，判處四年八月徒刑；莊男犯下八罪，判處四年八月；郭男六罪，判處三年八月；林女獲判三年八月。

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