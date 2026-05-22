為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鹿野豪華民宿藏機房 檢警攻堅逮9人

    2026/05/22 05:30 記者黃明堂／台東報導
    警方在台東鹿野民宿查獲電信詐騙機房。 （記者黃明堂翻攝）

    警方在台東鹿野民宿查獲電信詐騙機房。 （記者黃明堂翻攝）

    詐團扮遊客Long stay 主嫌發監8請回 檢要抗告

    南台灣檢警破獲一個將機房藏在台東觀光區民宿的電信詐欺集團，該機房隱身​於台東鹿野的豪華包棟民宿，集團成員對外佯裝一般旅客長期住宿，實際上在房內架設電信話務機房；檢警攻堅逮捕六男三女，檢方認為九人涉案重大，有逃亡及串證、滅證之虞，聲請羈押禁見，但法官認為嫌犯已承認犯行，前晚裁定將其中八人請回，僅郭姓主嫌另涉其他案件判刑確定，將他直接發監執行，檢方表示將抗告。

    ​據了解，該詐騙集團以三十六歲郭男為首，他帶領五男三女，租下鹿野當地一間環境隱密且高檔的包棟民宿作為掩護，在內部架設電信話務機房，集體假扮成中國公安，跨海對香港地區民眾進行詐騙，但這些人都不會講粵語。

    扮中國公安詐香港人

    本案由刑事警察局會同台東縣警察局與屏東縣警察局刑警大隊，報請台東地檢署檢察官張瑋芯指揮偵辦，​經長期蒐證監控，前天見時機成熟，發動拂曉攻堅、搜索行動，當場將郭男等九人逮捕，扣得大批話務機房的相關贓證物。

    台東地檢於廿日複訊後，認為該集團嫌疑人涉嫌加重詐欺等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實施之虞，向法院聲請羈押，但遭法院裁定請回。

    ​台東地檢署特別呼籲，台東近年觀光產業發展蓬勃，旅宿業者應針對長租客人的身分進行過濾，並主動關心其住宿期間的作息，保持防詐警覺性，切勿讓詐欺集團利用民宿或旅館作為掩護設立機房，共同維護台東觀光環境的純潔與良善。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播