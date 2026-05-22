鹿野豪華民宿藏機房 檢警攻堅逮9人

警方在台東鹿野民宿查獲電信詐騙機房。 （記者黃明堂翻攝）

詐團扮遊客Long stay 主嫌發監8請回 檢要抗告

南台灣檢警破獲一個將機房藏在台東觀光區民宿的電信詐欺集團，該機房隱身​於台東鹿野的豪華包棟民宿，集團成員對外佯裝一般旅客長期住宿，實際上在房內架設電信話務機房；檢警攻堅逮捕六男三女，檢方認為九人涉案重大，有逃亡及串證、滅證之虞，聲請羈押禁見，但法官認為嫌犯已承認犯行，前晚裁定將其中八人請回，僅郭姓主嫌另涉其他案件判刑確定，將他直接發監執行，檢方表示將抗告。

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​據了解，該詐騙集團以三十六歲郭男為首，他帶領五男三女，租下鹿野當地一間環境隱密且高檔的包棟民宿作為掩護，在內部架設電信話務機房，集體假扮成中國公安，跨海對香港地區民眾進行詐騙，但這些人都不會講粵語。

扮中國公安詐香港人

本案由刑事警察局會同台東縣警察局與屏東縣警察局刑警大隊，報請台東地檢署檢察官張瑋芯指揮偵辦，​經長期蒐證監控，前天見時機成熟，發動拂曉攻堅、搜索行動，當場將郭男等九人逮捕，扣得大批話務機房的相關贓證物。

台東地檢於廿日複訊後，認為該集團嫌疑人涉嫌加重詐欺等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實施之虞，向法院聲請羈押，但遭法院裁定請回。

​台東地檢署特別呼籲，台東近年觀光產業發展蓬勃，旅宿業者應針對長租客人的身分進行過濾，並主動關心其住宿期間的作息，保持防詐警覺性，切勿讓詐欺集團利用民宿或旅館作為掩護設立機房，共同維護台東觀光環境的純潔與良善。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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