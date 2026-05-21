盜國軍同袍個資搶票 獲勳傑出士官長3兄弟起訴

專案小組查扣周家兄弟代購門票設備，及演唱會門票。 （記者鄭淑婷翻攝）

在陸軍服役的周姓三兄弟，涉嫌盜用士官兵個資，狂搶熱門演唱會、運動賽事門票，包括一票難求的鄧紫棋台北大巨蛋演唱會門票卅六張，連非軍職的么弟也涉入，估計犯罪所得高達二〇四三萬餘元；檢警憲專案小組搜索查扣三人名下財產共二〇七九萬餘元，桃園地檢署近日偵結，起訴周家兄弟三人，聲請沒收犯罪所得。

查扣財產逾兩千萬 聲請沒收犯罪所得

周家卅七歲大哥在陸軍五四二旅擔任士官長，在軍中表現良好，曾獲頒勳章、獎章，卅六歲二哥是陸軍二六九旅上士。檢警憲追查，兩人利用職務之便，盜用士官兵個資註冊TIXCRAFT售票系統帳號，卅四歲么弟則利用身分證產生器程式，製造不實身分證號碼及利用他人資料註冊帳號。

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三人於二〇二四年一月至今年五月間，先在臉書社群網路平台架設代購票券網頁，招攬欲購票民眾、收取定金後，出動卅一組帳號瘋狂搶票，並以自動輸入帳號密碼、圖形驗證等外掛程式加快輸入速度，藉此購得包括周杰倫、五月天、張學友、陳奕迅、蔡依林、鄧紫棋、TWICE等知名藝人表演票券及世界棒球十二強等運動賽事或活動票券轉售，清查總計影響表演、賽事或活動達一九六場次、總票券數一四五〇張。

桃園地檢署軍法專組檢察官周耀民指揮台中市及桃園市警局刑警大隊、憲兵指揮部桃園憲兵隊偵辦，日前搜索營區及周家兄弟三人住所，拘提三人及約詢十六名被害人，有軍職的兩人訊後收押，么弟獲五萬元交保。專案小組查扣被告手機、電腦、現金及存款六八四萬餘元、房地、股票等，查扣財產總額二〇七九萬餘元，以利後續犯罪所得沒收。

檢方審酌三人犯罪情節非輕，以及犯罪所得利益及犯後態度、軍中服役表現等，建請法院量處適當之刑。

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