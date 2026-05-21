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    自由日日Shoot》李惠雯利用違約逼死人／律師︰簽約商品有問題 保留證據提告

    2026/05/21 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    團購主李惠雯（右）吸金詐騙涉逼死豐原王家五口，傳送恐嚇言語及割腕流血照片，對被害人進行心理虐待，一審合併判刑11年。 （資料照）

    團購主李惠雯（右）吸金詐騙涉逼死豐原王家五口，傳送恐嚇言語及割腕流血照片，對被害人進行心理虐待，一審合併判刑11年。 （資料照）

    台中豐原王家五口遇投資詐騙集體輕生，被告李惠雯是以違約為由逼迫王家人，導致王家人崩潰。曾任新北地檢署檢察官的律師歐蕙甄提醒，民眾投資時要注意是否為合法金融商品及報酬合理性，若發現該投資商品有問題，要立即停損並蒐集證據，且依民法第九十二條撤銷意思表示，再請求返還不當得利，另向司法機關提出刑事詐欺告訴。

    觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師表示，民眾簽訂投資合約時，須考量該商品是否為經金管會核准、無吸金疑慮的合法金融商品，以及商品報酬是否合理？如果出現保證獲利或固定高報酬，極可能有詐；還要注意契約內容是否具體，如投資標的、交易方式、風險揭露、誰持有投資標的、是否有獨立帳戶或信託專戶等。

    依民法基本原則，只要雙方表示一致（要約加承諾），標的明確且契約內容不違法、不違公序良俗，契約就會成立，簽訂時必須謹慎。

    歐蕙甄說，若發現投資標的有問題，第一步要立刻停止損失，不再支出任何款項；第二步要及時蒐證，保留雙方對話、匯款紀錄，合約、收據及群組訊息；第三步是盡快採取法律行動，包括民事和刑事。

    蒐齊對話、匯款紀錄、群組訊息

    民事部分，依民法九十二條撤銷意思表示，再依同法第一七九條請求返還不當得利，也可依民法第一八四條規定請求侵權行為損害賠償；刑事應盡快到警局或地檢署提出詐欺等告訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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