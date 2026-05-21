自由日日Shoot》長期心理虐待逼死1家5口 詐財極惡劣 李團長判11年

團購主李惠雯（右）吸金詐騙涉逼死豐原王家五口，傳送恐嚇言語及割腕流血照片，對被害人進行心理虐待，一審合併判刑11年。 （資料照）

恐嚇還傳割腕照逼投資人

台中市豐原王家五口去年集體輕生震驚社會，逼死他們的團購主李惠雯，昨天一審判決應執行十一年。台中地院表示，李女利用龐氏騙局手法，向十二名投資人非法吸金與詐騙高達一千五百多萬元，且當投資人要退出時，傳送恐嚇的言語跟割腕流血的照片進行心理虐待，審酌李女為了滿足私慾，犯罪手段極為惡劣，依非法經營收受存款業務、詐欺、恐嚇取財等罪，合併判處十一年徒刑。

坑12人 詐1千5百多萬

本案起於王家大女兒加入社群團購，透過美容師好友介紹接觸李惠雯（四十五歲），投資團購事業，保證每月至少獲利十％，開始購買並代交「黃金投資」標的。因初期有收到回款與手續費，王家誤以為有利潤可賺，陸續由家中其他成員加入投資，未料這一切僅是以「舊人資金支付新人回款」的典型龐氏騙局，幕後並無真實投資運作，法院計算王家五口共被騙走九二四萬元。

請繼續往下閱讀...

李女於偵查中矢口否認犯行，並試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意，直到台中地院開庭時態度才大轉變，改口坦承全部犯行。

中院表示，李女向十二名投資人吸金詐騙一千五百多萬元，嚴重破壞金融秩序，並逾越授權盜刷被害人信用卡支付私人費用；當投資人發現異常想要退出時，李女竟虛構違約金，密集傳送恐嚇的言語跟割腕流血照片，進行長期的心理虐待，王家五口飽受高壓恐嚇與沉重債務壓力，最終傳出憾事。

中院審酌，李女為了滿足私慾，犯罪手段極為惡劣，造成後果極為嚴重，雖審理時坦承犯行，但至今僅與一名告訴人成立調解 尚未實質賠償，難認有真實悔意，應予重判。

法官就非法經營收受存款業務罪，判李女五年四月徒刑；三次詐欺得利罪，各判刑七月、七月及十月；恐嚇取財罪判刑四年六月，綜合考量李女犯罪時間密集性及手段，合併定執行刑為有期徒刑十一年，宣告沒收犯罪所得與不法利益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法