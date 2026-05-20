孫安佐拍火槍片 幕後金主列共犯

「秋偉」邱皓偉捲入孫安佐火焰槍案，複訊後兩萬元交保。 （記者張文川攝）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，本月十四日在IG上傳影片炫耀自己發明的火焰槍，檢警隔天清晨立即發動搜索拘提孫安佐、經紀人陳昱中到案，訊後聲押禁見孫安佐獲准、陳三萬元交保，昨擴大偵辦，約談幕後金主「拳願明星格鬥賽」執行長秋偉（邱皓偉）、負責攝影的「佑子」江廷佑到案，士林地檢署下午複訊後，將二人皆列為恐嚇公眾罪被告，諭令二人各二萬元交保，並限制住居。

拳願創辦人秋偉、

攝影佑子 各二萬交保

二十三歲的秋偉於辦保完畢後，離開地檢署邊走邊受訪表示「我沒有策劃、沒有幕後金主、拍攝內容我不知道，我真的不知道，今天就是如實回答（檢警）」；同為二十三歲的江廷佑則說偵查不公開，「裡面的人（檢察官）說要遵守偵查不公開，我要尊重專業人士的意見」，不願表示意見。

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秋偉是拳願娛樂創辦人，前年十月舉辦拳願真人格鬥秀，安排「星二代單挑更生人」戲碼，由孫安佐對決「台中燒打雞」韓森，因此與孫安佐簽署長期合約，對於孫拍攝的影片有決策權，包括拍片內容與上片時間及字幕等。據了解，孫等人是為了本月底舉辦的孫安佐拳粉見面會，拍攝火焰槍影片來造勢宣傳，卻自曝自己的犯罪行為。

據悉，孫安佐這支爭議影片是在上月拍攝，經後製、剪輯、上字幕及警語，五月十四日上片後，引發公共危險疑慮，檢警隔天立即採取行動，拘提孫安佐與經紀人陳昱中到案，孫被羈押禁見，陳三萬元交保；昨續追幕後，約談秋偉、佑子到案，說明拍片動機及分工。

據悉，秋偉與孫安佐簽約拍攝火焰槍片，拍攝費用由秋偉出資二萬五千元，由孫安佐擔任主角執行拍片。

昨上午經北投警分局初步訊問後，下午移送士檢，檢察官複訊後諭令邱、江二人各二萬元交保，並限制住居，近期將提訊孫安佐，比對釐清各方說詞。

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