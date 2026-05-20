嚇！波蘭男吞百顆海洛因人體運毒

兩名犯嫌，都分別各排出近百顆、總重約1公斤的海洛因。（記者鄭景議翻攝）

兩名波蘭籍男子日前涉嫌利用體內藏毒的方式，將第一級毒品海洛因以乳膠膜層層包裹後吞入肚內，搭機企圖入境台灣。海巡署偵防分署接獲精準情資，與美國國土安全調查署（HSI）合作，在海關攔截這兩名犯嫌，他們分別排出近百顆、各約一公斤的海洛因，警方訊後依法送辦。

台美攜手 破14案逮22人

海巡署偵防分署與美國國土安全調查署自去年十月起，包含波蘭籍運毒案在內，共合作破獲十四起機場跨境運毒案，逮捕包含歐美及泰國等國籍犯嫌共二十二人。跨國販毒集團多自金三角地區取得海洛因，並以金錢利誘經濟困頓的歐洲國家人士，指引他們以觀光名義搭機來台。

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為了５萬元 鋌而走險

警方調查，這兩名波蘭籍男子各收受販毒集團五萬元報酬後，使用乳膠膜包裝毒品，每顆重約十公克，吞入腹中可保存一至二週。

警方表示，通常一人以人體夾帶的毒品，最多約一公斤上下，在沒有確定情資時，很難斷定懷疑對象體內是否藏有毒品，往往必須要有充分證據才能向檢察官聲請令狀，也因此不少販毒集團企圖利用人體運毒闖關。但人體運毒有可能卡到腸道，屆時若不緊急開刀，很可能有生命危險。

台美雙方統計，這波跨境緝毒行動共起獲第一級毒品海洛因二十三點三公斤，若以每塊海洛因磚三百七十五公克換算，相當於查扣六十二塊海洛因磚，估計毒品黑市價逾八千萬元，足供高達七十七萬人次施用。全案共逮捕二十二名嫌犯，包含波蘭籍六人、台籍五人、泰國籍三人、匈牙利籍三人、美國籍二人、拉脫維亞籍二人及法國籍一人，目前部分涉案犯嫌已由檢察官依法提起公訴。

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