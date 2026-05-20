台中LaLaport監視器 Under Armour更衣室全都錄

記者實地走訪現場更衣室，偷拍鏡頭已遭拆除。（記者廖耀東攝）

台中東區知名的LaLaport購物中心，前天傳出一名女客到一家運動用品店購買運動型內衣，試穿完後卻發現，店內一支監視器鏡頭，透過更衣室內鏡子的反射，可拍到更衣的過程，向轄區警方報案後查看監視器，結果「什麼都拍到了」讓她無法接受，警方已通知店家及廠商到案說明，將依妨害秘密罪及妨害性隱私及不實性影像罪函送台中地檢署偵辦。

透過鏡子反射 可拍到更衣

一名女子前天與閨密前往台中東區的LaLaport購物中心內的Under Armour運動用品店消費，閨密在試穿運動內衣時，察覺更衣室外的監視器鏡頭角度有異，疑似透過門板上方空隙與內部全身鏡的反射，可錄到整個更衣過程。

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店長稱不會拍到 勘驗傻眼

該名女子當下立即向店家反映，店長卻保證監視器都是確認過，不會拍到更衣室內的畫面。但前後等了二小時，店家都未交出關鍵的換衣過程，無奈之下只好求助服務台並報警。

店家最後才把完整的影片交到警察局，在女警陪同下，觀看完整的監視器影像，沒想到一打開影片讓她當場傻眼，因為「什麼都拍到了！」，她強調全案目前已進入司法程序，女生們任何時刻都要提高警覺。

台中市第三警分局表示，獲報後已通知店員、運動用品店總公司人員與管理監視器人員，還有購物中心管理人員到案說明，將依妨害秘密罪及妨害性隱私及不實性影像罪函送台中地檢署偵辦。

店員初步表示，當初到店裡時監視器就已經裝好，監視器內容只有總公司可看到，平時只會確認監視器是否正常運作，並不會看監視器內容，並不清楚會拍攝到什麼畫面，全案將由檢警進一步釐清。

警依妨害秘密等罪偵辦

台灣三井不動產表示，此案目前暫屬個案，因顧客已報警，公司一切配合警方後續調查，並立即啟動全台各設施全面檢視。

台中市經發局則表示，已於第一時間派員到場了解，要求百貨業者加強督導館內專櫃，目前品牌業者已拆除該監視器，司法單位也已介入偵辦，將加強百貨業聯合稽查，維護民眾隱私安全。

一名女客在台中Lalaport內的Under Armour運動用品店試衣間發現外有監視器鏡頭，查看畫面發現被偷拍。（@ruby.198318/Threads提供）

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