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    首頁 > 社會

    春山雲瀑 失主無法拿回

    2026/05/20 05:30 記者翁靖祐／台北報導
    收藏家劉辰旦（右）被依洗錢罪判刑4年。（資料照）

    收藏家劉辰旦（右）被依洗錢罪判刑4年。（資料照）

    收藏家劉辰旦花一五〇萬元買下國畫大師黃君璧遭竊的張大千《春山雲瀑》畫作後，再以一億三千萬元賣給中國收藏家趙海諾。香港蘇富比二〇一九年原定拍賣《春山雲瀑》，卻爆出是失竊贓物而下架。據了解《春山雲瀑》至今仍未回到黃家手中，而是被趙海諾收回，法界指出，若黃家要取回可依照民法第九四九條請求返還，但本案至今已超過法定的兩年期限，恐已無法取回。

    案件爆發時，黃君璧的女兒黃湘詅委任律師許坤立提告，曾表示《春山雲瀑》對黃湘詅來說意義非凡，會盡全力在兩岸三地奔走，盡量讓畫作物歸原主。然而，目前雖然劉辰旦一審被判刑四年，但畫作仍未能回到黃家手裡。

    中國買家主張善意取得

    據指出，主因在於，當時趙海諾向劉購入《春山雲瀑》時，完全是透過合法的拍賣程序，所以即使畫作並未賣出，也無法直接歸還給黃家，該畫作目前仍在趙海諾手裡。

    請求返還 已逾法定期限

    杰論法律事務所律師王恩加則表示，中國趙姓買家即使主張自己是善意取得，民法第九四九條對盜贓物仍有特別規定，原所有人原則上可以請求返還；但本案距今已久，若已超過法律所定兩年期間，受害人也可能因此無法再請求返還畫作。

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