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    首頁 > 社會

    紐時揭露紅色滲透 彰縣夷平違建終結鬧劇

    2026/05/19 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    建商魏明仁當年奪取碧雲禪寺，改建共產基地。（導演陳文彬提供）

    建商魏明仁當年奪取碧雲禪寺，改建共產基地。（導演陳文彬提供）

    當年無「國安五法」與「反滲透法」縣府引違章法規反制

    有百年歷史的彰化縣二水鄉碧雲禪寺，廟產十多年前被建商魏明仁巧取豪奪，改造成「五星共產廟」，天天播放中共國歌、升五星旗，檢警都拿魏明仁沒轍，主要原因是當時沒有「國安五法」與「反滲透法」；後來因為美國《紐約時報》來台報導共產黨對台灣的滲透，引發國人的憤慨，彰化縣政府也「硬起來」，把碧雲禪寺擴建部分視為「大型違章建築」執法，最終夷平「五星共產廟」，結束這場踐踏台灣民主價值的鬧劇。

    魏明仁取得廟方產權後，將寺廟改造成「中華人民共和國台灣省社會主義民族思想愛國教育基地」，台灣國安單位調查，魏明仁以此地作為「共黨統治台灣」樣板，進而獲得「紅錢」，這處據點之後更成為中國遊客來台參訪熱點，也吸引部分台灣退伍軍人參加升旗典禮，與魏明仁、毛澤東肖像拍照，藉以表達對中國共產黨的忠心，以獲得中國方面的人脈。

    魏明仁更在寺廟周邊裝設擴音喇叭，每天高分貝播放《義勇軍進行曲》（中共國歌），周邊民眾不得安寧，縣府只能用「噪音管制法」開罰。

    直到《紐約時報》來台報導共產黨對台滲透，輿論也紛紛撻伐魏明仁欺負出家人、引中共勢力進駐等行徑，在國人憤慨聲中，縣府認定擴建的部分是「大型違章建築」，在十天內拆除。

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