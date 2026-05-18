手機討論騙術露餡 3美容師當幣商助詐判刑

三美容師涉協助詐團以泰達幣詐騙352萬餘元，彰化地院分別判2年6月、3年徒刑。（資料照）

三名女美容師前年兼職當虛擬貨幣商，同一時間，暱稱捷克的騙徒，慫恿柯姓女子向三女買泰達幣，柯女面交三五二萬餘元，三女也把泰達幣轉入柯女的電子錢包，過程並無不法，柯女卻又依捷克指示，把泰達幣轉走而一去不回，三女否認勾結騙徒，律師也強調沒有三女與詐團共謀的證據，卻不知檢方還原三女手機訊息，發現一女與詐團討論騙術，另一女大言不慚說，朋友羨慕她賺錢，她承擔高風險，「這是我應得的」，彰化地院認定三女與詐團共謀，分別判處二年六月、三年徒刑。

承擔高風險 她稱「這是我應得的」

判決書指出，柯女前年在網路認識捷克，對方推薦她向黃、石、陳姓三名美容師買泰達幣，柯女在前年八、九月與三女見面九次，共交付三五二萬餘元，三女也將泰達幣轉入柯女的錢包，交易過程不違法。

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不料，交易完成後，對泰達幣一竅不通的柯女，又聽從捷克指示，把泰達幣轉到另一錢包，捷克隨即失聯，泰達幣也一去不回，柯女氣得報案，檢警沒抓到捷克，彰化地檢署將三女依加重詐欺罪起訴。

三女辯稱與捷克毫無關係，三女依約定完成泰達幣交易，是柯女事後自己把泰達幣轉出去，律師也辯護說，沒有三女與詐團犯意聯絡的證據。

三女沒想到，早於彰化地檢署偵辦前，黃女與石女因另案被新竹地檢署偵辦，竹檢查扣手機發現，黃女與詐團成員聊天，大言不慚說，朋友羨慕她賺錢，「這是我應得的」、「我承擔多少風險」。

另外，彰化地檢署之後偵查柯女一案，再度查扣黃女手機，發現她把竹檢偵訊內容洩露給詐團，還抱怨檢察官「想要定我的罪」；石女則與詐團對帳、討論行騙細節；陳女雖未聯繫詐團，卻負責聯繫與面交。

彰化地院認為，縱使沒有黃女、石女聯繫捷克的證據，卻能證明她們可以預見，面交買泰達幣的人，是被詐騙的被害人，依加重詐欺罪判處黃女、石女各三年徒刑，陳女判刑二年六月，三五二萬元不法所得沒收，可上訴。

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