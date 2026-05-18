性騷群組女成員 男師遭公審求償敗訴

男師與line群組女子對話

新竹陳姓教師被群組版主楊女指稱「被公認專玩一夜情的男人」還遭踢出群組，憤而提告求償精神慰撫金一六〇萬，新竹地院審理發現，陳男確曾傳送「活到老做愛到老」等不堪入目影片給多名女成員，法官認為楊女說的是事實，且是為了維護女群友權益，判決駁回陳男之訴。

陳男傳不雅影片給群組女成員

陳男指控楊女前年在群組發表：「我群不是你用來釣女人的專利」、「他是被公認的專玩一夜情的男人」等含有輕視侮辱、鄙視他的言論，並將他與女性成員私密對話紀錄內容，包含他「單身一七〇公分七十公斤」、頭像、全身照片、身體特徵等個資截圖公布在群組內，還說「公審讓大家知道」、「我在公審」等語恐嚇他，還把他踢出群組，妨害他社交權利，憤而請求賠償精神慰撫金一六〇萬元。

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楊女則說基於保護群組成員之公益目的，針對陳男騷擾成員具體事實發表善意評論，因陳男行為不檢在先，在群組內以不雅言語及影片，騷擾多名女群友，違反版規，導致多名成員反映，紛紛退出群組。

法官調查，有群組女成員表示，「不知為何群裡來了一位陳老師，突然有天私賴她、傳一些不堪入目的圖片，感覺人品有點問題，遭退群不久他又進來，還是一樣私下傳送一些圖片不堪入目，包括傳送活到老做愛到老！做愛十二個好處竟可以變年輕等影片網址連結，版主不堪其擾又再次退他，後來她就封鎖他了。」

法官認為楊女於群組內針對陳男的說法及指摘，並非毫無依據，且已合理查證及有相關之事證為憑，自不具有毀損名譽之違法性可言。

而楊女係以群組管理員身分，回應成員投訴，維護女群友權益，並說明該群組建立宗旨及退群理由後，才將陳男退群，可見楊女係為管理群組、維護女群友權益而為，說陳男專玩一夜情及將其退群行為，並無侮辱、毀損陳男名譽的故意，因此，駁回陳男之訴。

公布個資符合免責要件 判免賠

法界表示，時下許多網友肉搜當事人個資而於網路公審，司法實務上多數被告因逾越隱私權保障的界線，而被判有罪，本案則是法官一一解析後，認定被告版主處理的個資符合個資法免責要件，因而判決免賠的少見個案。

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