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    首頁 > 社會

    詐團被追捕 國道拋丟18萬想卸責

    2026/05/17 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    周姓幼教老師被詐騙集團吸收擔任面交車手，雖與被害人和解並予以全額賠償，惟法官認為她先前已面交十多次，不能宣告緩刑。 （記者陳鳳麗攝）

    周姓幼教老師被詐騙集團吸收擔任面交車手，雖與被害人和解並予以全額賠償，惟法官認為她先前已面交十多次，不能宣告緩刑。 （記者陳鳳麗攝）

    周姓幼教老師被詐騙集團吸收擔任面交車手，四天面交十多次收取詐款達二〇六萬餘元，最後在中興新村面交五十五萬元時，被害人事先報警逮人，周女為獲判緩刑，與未失款的被害人和解並予以全額賠償，法官判刑六個月，惟法官認為她先前已面交十多次，不能宣告緩刑。

    想賺快錢 幼教師當車手

    有大學畢業學歷的周姓幼教老師，為賺外快而被吸收成為詐團的面交車手，從去年十二月十九日起，依指示坐租賃車到不同地點面交詐款，拿到錢後就交給詐團的收水手。

    18萬贓款 警全數撿回

    十二月廿二日先到他處收取十八萬元，晚間七時許到中興新村，與林姓被害人面交五十五萬元，林女交款前感覺好像被詐騙而報警，中興警方埋伏，周女拿到錢後被捕。等在一旁的接應租賃車發現後火速逃逸，員警一路追上國道三號，車上詐團人員在國三南下二三八公里處（名間路段），把先前面交贓款十八萬元拋出車外，後來員警全數撿回。

    周女坦承想賺錢才當車手，每次面交取款後就當場拿酬勞，共拿了三萬多元，花掉二萬多元，被逮時身上的一萬一千元是尚未花掉的酬勞，她為請求法官宣告緩刑，與面交未遂的林姓被害人和解，允諾全額賠償五十五萬元，並已先付了三十萬元。

    賠55萬求免關 踢鐵板

    南投地院法官審酌，雖其最後一次未得手，被害人沒有損失，而她還願意全額賠償五十五萬元，惟她四天已面交十多次得手二百多萬元，因此無法宣告緩刑，並以三人以上共同詐欺取財未遂罪，判刑六個月。

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