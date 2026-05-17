焚竹林餘燼燒光99棵羅漢松 判刑還判賠

台中地院判黃須賠償219萬餘元，仍可上訴。（資料照）

黃姓男子去年在自家農地焚燒竹子，未確認火勢完全熄滅便逕自離開，沒想到殘留餘燼隨風飄散引燃鄰地園藝，九十九棵平均樹齡廿年羅漢松慘遭燒得焦黑碳化、全數報銷，台中地院依失火燒燬住宅、建築物以外之物罪，判黃拘役五十日，另參考園藝行進貨價，判黃共須賠償二一九萬多元。

事發去年一月廿一日上午，黃男在大安區自家農地整理環境時，點火焚燒竹子與枯枝，原以為火勢已熄便放心離開，不料到了近中午，殘留灰燼在強風吹拂下飄往鄰近卓男園藝農場，迅速引燃大片植栽與周邊設備，火勢一發不可收拾。

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由於農場內種有大量羅漢松、杜鵑、枸杞等作物，其中最珍貴的是九十九棵羅漢松，卓男長年悉心照料，具有相當高園藝與市場價值，火勢造成整片羅漢松園全毀，樹幹焦黑、根部碳化，損失慘重，但黃男否認犯行，辯稱離開前火早已熄滅，認為不能僅憑火調報告中的「可能性」就認定是他造成火災。

但火災現場僅西南側樹林有燒損跡象，火勢未波及他處建物，綜合判斷是該處農田耕地燃燒灰燼，不排除餘燼火種飛火引燃可能，而當天現場也只有黃男一人在燒竹子，法院認為，黃男未盡確認火源完全熄滅注意義務，與火災發生具有明確因果關係，且事後否認犯行，也未積極賠償，刑事部分判拘役五十日，得易科罰金。

民事求償部分，由於羅漢松價值不菲，法院參考園藝行進貨價精算，根據九十九棵羅漢松樹齡均廿年，樹徑二點二至三十五公分不等，推斷每棵約八百元至十七萬元不等，九十九棵共二一三萬多元，連同受損設備、其他植物等，判黃須賠二一九萬八九六二元，仍可上訴。

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