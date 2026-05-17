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    首頁 > 社會

    登玉山返程墜谷亡 13人接力帶他回家

    2026/05/17 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    地勢險峻難行，搜救人員輪流背負遺體。（南投縣消防局提供）

    地勢險峻難行，搜救人員輪流背負遺體。（南投縣消防局提供）

    三十八歲蔡姓男山友十五日與隊友登玉山，攻頂後回程途中在主峰下風口段，不慎失足墜落二百公尺深山谷，因山上大雨加濃霧且地面濕滑，直升機無法執行吊掛，搜救人員先以繩索拖拉並固定在一處地點，昨日輪流以繩索加背負方式，將遺體送到直升機吊掛點，再由直升機吊掛送到竹山消訓中心，交由警方和家屬處理。

    兩百米深谷 陡峭濕又滑

    南投縣政府消防局指出，一支六人登山隊攀登玉山，十五日上午五時三十分順利攻頂後下行，回程走不到六分鐘，來自高雄的三十八歲蔡姓山友，在主峰下風口段失足墜谷。隊友報案求援，前日上午九時多，玉管處人員即在步道下方約二百公尺的深谷處發現蔡姓山友，經現場評估確認已無生命徵象。

    背到空曠處 交直升機吊掛

    前日玉山上風狂雨驟，直升機無法執行吊掛任務，而事故現場濃霧籠罩，且地勢陡峭、坡面極度濕滑，搜救人員先以繩索固定遺體，防止滑落。前晚增派山搜專技人員抵達排雲山莊，昨日清晨十三人從排雲山莊走到事故現場，將遺體以架繩拖拉及搜救人員輪流背負，帶至步道空曠處。直升機昨日順利起飛，八時三十五分完成吊掛，降落竹山消防訓練中心，將遺體移交警方及家屬進行後續處置。

    南投縣消防局第三大隊長林志信表示，玉山主峰部分路段有鐵鍊和護網，蔡姓山友滑落地點沒有鐵鍊，推測可能是山上大雨加濃霧，視線不佳或是恍神踩空。呼籲山友不管山上的路徑如何，即使再簡單的路線，或曾爬過多次，每一次都要極度專注，抱持「如履薄冰」的精神，讓自己快樂上山，平安下山。

    直升機接近現場，特搜人員下降，與搜救人員合力將遺體吊掛。（南投縣消防局提供）

    直升機接近現場，特搜人員下降，與搜救人員合力將遺體吊掛。（南投縣消防局提供）

    蔡姓山友墜落200公尺深山谷死亡，搜救人員輪流背負遺體。（南投縣消防局提供）

    蔡姓山友墜落200公尺深山谷死亡，搜救人員輪流背負遺體。（南投縣消防局提供）

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