網路自學噴火槍 孫安佐稱不知道是犯法

孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，昨被拘提到案，訊後被移送士林地檢署。（記者陳奕全攝）

藝人孫鵬與狄鶯的獨生子孫安佐，涉嫌在北市北投一處河堤測試「自製火槍」，昨被警方拘提移送法辦。警訊中，孫安佐承認是利用網路上自學研發火槍，辯稱不知道是犯法。另與他同案被捕的經紀人、陳姓網紅「重讀」，則是將過錯推給孫安佐，全案現由士林地檢署偵辦中。

經紀人重讀也被捕 錯推孫安佐

警方昨日查扣孫安佐的手機進行調查，意外發現他曾拍攝過多次玩火槍的影片，孫安佐對此供稱，他多年前就在研究火槍，先是利用上網自學，再透過網路商店購買零件組裝。他稱之前就曾經拍過類似影片，不知道這是違法行為。

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爭議一籮筐 狄鶯又要救子了

廿六歲的孫安佐，過去爭議事件，最早可追溯至二〇一八年。當時年僅十八歲的他在美國賓州就讀，因揚言要對就讀高中發動恐怖攻擊而遭美國警方逮捕。警方在寄宿家庭查獲大量軍火，包括手槍、超過一千六百發子彈及十字弓等。

這起轟動國際的案件，讓孫鵬與狄鶯砸下近三千萬台幣赴美救子，奔波長達二六一天。最終孫安佐被聯邦法院判決刑滿獲釋，遭遞解出境且終身不得入境美國。

返台回歸校園後，孫安佐並未收斂。二〇二四年中，他在泰國普吉島旅遊時疑似吸食大麻，精神恍惚下不僅私闖當地民宅閒晃，甚至當眾脫褲裸露臀部，驚動泰國警方。狄鶯再次跨海救子。

同年六月，他又與經紀人在台北信義區公然持瓦斯火槍現身夜店，引發街頭騷動，遭北檢搜索後以三十萬元交保，責付給父親孫鵬。此外，他更曾宣稱要前往烏克蘭參軍等脫序言行，屢屢登上新聞版面。

孫安佐的感情史和他本人一樣充滿爭議。最受矚目的莫過於他與網紅「米砂」的墮胎風波。二〇二四年他在直播中坦承，自己是在與「阿乃」交往期間與米砂發生關係，並自嘲：「這改變不了我變成一個渣男的事實。」

孫安佐在社群媒體上分享自己「二〇二六新發明神級火箭槍」。（記者劉慶侯翻攝自孫安佐IG）

孫安佐的陳姓經紀人、網紅「重讀」。（記者劉慶侯攝）

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