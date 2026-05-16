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    首頁 > 社會

    調查官淪詐團收簿手 判3年半

    2026/05/16 05:30 記者許國楨／台中報導
    高雄市調查處前調查官劉晉庭。（資料照）

    高雄市調查處前調查官劉晉庭。（資料照）

    高雄市調查處前調查官劉晉庭，背負百萬元債務，竟利用假日兼差打工，替詐騙集團擔任「收簿手」，負責領取被害人寄出的提款卡、信用卡，案發後遭起訴並免職。台中地院昨天依詐欺等罪，判處他有期徒刑三年六月，可上訴。

    一位民眾前年七月上網求職，被要求先寄出提款卡作為「保證」，他察覺異狀報警，警方研判背後有詐騙集團操控，便請被害人佯裝配合，暗中監控物流動向，發現劉晉庭（三十四歲）在詐團指示下，於同年七月十四日到台中西屯區一間超商及一處貨運站，領取裝有五張被害人提款卡與信用卡的包裹。

    劉被捕後辯稱，只是「幫朋友領貨打工」，跑兩趟共拿四千九百元，不知道涉及詐騙；檢方未採信，依加重詐欺等罪嫌將他起訴。

    庭審期間，法官當庭直言：「我去國小做法治宣導，小學生都知道不能隨便交付提款卡、不能當收簿手，你身為調查官會不知道？」並直指收簿手是詐騙產業鏈的重要環節。

    投資虛幣失利 鑄大錯

    劉承認因投資虛擬貨幣失利，加上家庭開銷，背負超過百萬元信用貸款，才四處找兼差工作補貼收入，哽咽表示自己不夠謹慎犯下大錯，希望能盡力彌補並爭取和解。法官感嘆：「真的很可惜，國家培養一位警察、調查官，多麼不容易。」依詐欺等罪將劉男判刑三年六月。

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