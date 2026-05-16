台中銀高層涉勾詐團洗錢求停押 駁回

台中商銀4家分行的6名經理或襄理，涉勾結博弈、洗錢集團洗錢逾36億。（調查局航調處提供）

台中商銀爆發分行六高層勾結詐騙、博弈集團洗錢三十六億元弊案，其中涉案潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良近日聲請撤銷羈押；台中地院審酌兩人涉案金額龐大，各涉洗錢金額五到七億不等，均為銀行高階主管且收入優渥，名下資產可觀，甚至有多次出境紀錄，認定有逃亡之虞，裁定駁回停押聲請。

收入優渥、常出國

法官認定有逃亡之虞

經查，四十六歲萬里開發公司董事長洪岳鵬長期經營土地開發等事業，與台中商銀維持高額授信及存款往來，卻暗中參與詐騙與博弈集團，且積極滲透銀行體系，先後拉攏四名分行經理及兩名襄理協助護航。

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自前年九、十月至去年四月間，洪男指示銀行主管協助十二家未實際營運的人頭公司開戶，將帳戶轉帳額度一路拉高至最高兩千萬元，當帳戶觸發疑似洗錢警示時，相關主管不僅延遲通報，甚至刻意拖延凍結、限制或終止交易，讓詐欺、博弈所得快速轉移、掩飾來源，總計洗錢金額三十六億餘元。

台中地檢署組成專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」策略，分三波搜索萬里公司及台中商銀潭子、北屯、中正、頭份等分行，扣押洪男及相關銀行主管名下存款、不動產等共二億餘元，聲押洪男、潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良等三人獲准。

檢方上月廿三日起訴移審後，張、莊二人具狀聲請撤銷羈押。但中院審酌，張涉洗錢金額高達七億四千多萬元，涉犯銀行法特別背信、鉅額洗錢等重罪，加上其名下不動產高達上億元；莊則涉洗錢五億三千多萬元，年收入超過二百八十萬元，且有多筆出境紀錄，同樣具高度逃亡風險，依此駁回二人聲請，不得抗告。

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