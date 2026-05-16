基隆水資中心遭濫倒案／下水道科長 30萬交保

基隆市府由法制及勞動處長劉邦繡（中）、工務處長簡翊哲（右）、政風處長李國正（左）出面宣布，涉案的高姓科長調離原單位、轉非主管職。 （記者俞肇福攝）

業者父子 共2百20萬交保

基隆地檢署偵辦基隆市和平島水資源回收中心遭濫倒廢棄物案，在搜索基隆市政府工務處等單位，約談下水道科長高力山、代操作廠商後，昨認定高與林姓業者官商等九人涉違反廢棄物清理法，諭知高與王姓女雇員各卅萬、十萬元交保，另以有串證、滅證之虞，聲押林姓業者，林的兒子則獲一百萬元交保，其餘吳姓等五名員工各以三萬至卅萬元不等交保；法院召開羈押庭後，認為林已坦承犯行，無羈押必要，裁定一百廿萬元交保。

只有一個出入口還有門禁

和平島濕地遭濫倒廢棄物

基隆地檢署接獲檢舉，指出由基隆市政府工務處監管、位於和平島水資源回收中心內的濕地，遭人傾倒營建類廢棄物。由於水資源中心僅有一個出入口，且大門實施管制，外人不易進入，懷疑有人縱容業者入內傾倒，隨即啟動檢、調、環聯繫平台，前日指揮法務部調查局北部機動工作站及環境部北區環管中心組成專案小組展開追查。

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檢調除以被告身分約談高姓科長外，另以被告或證人身分約談陳姓技士、下水道科王姓、陳姓與高姓約聘雇員，以及三家委外代操作廠商，總共約談到案說明者有十四人。

北機站前晚陸續將涉案官員與廠商帶至地檢署複訊至昨天清晨後，認定高姓科長與林姓業者等九人均涉犯廢棄物清理法，訊後交保。

下水道科長 調離原單位

基隆市工務處長簡翊哲表示，即日起將高姓科長調離原單位，轉任非主管職務。基隆市法制及勞動處長劉邦繡指出，市府尊重檢調偵辦，指示相關人員全力配合調查。

和平島水資源回收中心僅有一個出入口，且大門實施管制，卻遭傾倒廢棄物。（中央社）

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