台南狼師猥褻偷拍6女童 37罪判10年半

台南安親班張姓男老師偷拍、猥褻6女童，被判10年半，犯37罪。（資料照）

藏身安親班犯案6年 女童填性平學習單才揭露

台南一家安親班張姓男老師，六年來對多名國小女童強制猥褻，並把針孔鏡頭裝在廁所的釣魚箱內拍攝性影像，台南地方法院依妨害性自主等多項罪名，判張男十年半徒刑。

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張男疑為台南一家安親班負責人兼老師，學生都是十二歲以下的兒童。他在二〇一九年六月至二〇二五年六月間，在安親班休息室、教室、櫃臺與廁所等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，對五名女童及一名不知名女童，進行強制猥褻與乘機猥褻，包括以手伸入女童衣褲內或隔褲觸碰性器官、以手觸摸或拍打女童大腿及臀部、拉女童的手隔著衣褲觸碰張男下體等。

張男還將攝影機藏於掛在安親班廁所牆壁上的釣魚用冰桶內，透過手機APP觀看女童如廁，或利用女童午睡時，持手機拍攝女童隱私部位，犯行長達六年，直至二〇二五年九月，一位女童填寫性別平等學習單揭露此事，經校方通報警方，檢警才知悉上情。

台南地方法院審理時，張男坦承犯行，法官審酌其身為老師，欠缺法治觀念，嚴重侵害學童身心健全與人格發展，在修復式司法記載中，張男已與其中三名女童及其家長成立調解並履行完畢；但迄今未與另二名受害女童及其家長成立調解或賠償損害。

法官認定，張男共犯卅七罪應分論併罰，其中對未滿十四歲女子犯強制猥褻的八罪，分別判處三年四個月與三年兩個月；另犯下乘機猥褻罪三罪，分別判兩年與一年；犯下猥褻罪判八個月；拍攝兒童性影像共廿五罪，各處一年三個月，合併定應執行有期徒刑十年六個月，可上訴。

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