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    首頁 > 社會

    高雄旗山遭倒千噸廢棄物 屏東里港鄉代起訴

    2026/05/15 05:30 記者鮑建信／高雄報導
    檢察官段可芳（左二）指揮警方辦案人員，前往旗山農牧用地勘驗現場。（橋檢提供）

    檢察官段可芳（左二）指揮警方辦案人員，前往旗山農牧用地勘驗現場。（橋檢提供）

    無黨籍屏東縣里港鄉民代表曾聰諭，向里港鄉公所申請排水溝清理工程後，涉嫌勾結得標的黃姓女包商等人，將上千噸污泥、塑膠袋、木板等廢棄物，載往高市旗山農牧用地丟棄，案經橋頭地檢署昨天偵查終結，依違反廢棄物清理法等罪，將曾、黃女和陳姓司機等三人提起公訴，另有四人獲緩起訴處分。

    據了解，去年間，橋頭地檢署接獲檢舉線索，指高市旗山區農牧用地被人傾倒大量廢棄物，立即指派檢察官段可芳指揮保七總隊、高雄市刑警大隊、旗山警分局等單位擴大搜索、蒐證，經現場勘驗，遭非法傾倒面積達一千三百多平方公尺。

    檢方追查發現，屏東縣里港鄉民代表曾聰諭，向鄉公所申請排水溝清理工程，並由恒盛營造公司實際負責人黃采玲得標後，兩人涉嫌與陳姓工地主任（緩起訴）共謀，將清出的污泥、塑膠袋、寶特瓶、玻璃、木板等廢棄物共一千三百多公噸，指示陳姓司機載往高雄市旗山區農牧用地任意傾倒堆置，造成土地污染。

    辦案人員初估，清理、處理這批非法廢棄物，總計斥資三百多萬元；全案昨天偵查終結，依違反廢棄物清理法，將曾、黃女和陳姓司機等三人提起公訴，另有陳姓工地主任等四人獲緩起訴處分。

    曾聰諭曾任里港鄉土庫社區發展協會理事、里港鄉土庫社區守望相助隊分隊長，選舉公報刊登的政見包括「監督公共建設品質及安全，要求燈亮、路平、溝渠暢通之基本要求」。

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