和平島水資中心遭濫倒 基檢搜索15處、約談科長

基隆市和平島水資源處理中心內濕地遭 人傾倒廢棄物，基隆市府表示，廢棄物 已經清運完畢。 （民眾提供）

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，昨天搜索基隆市政府工務處、水資源回收中心、委外代操作廠商等十五處，並以被告身分約談下水道科長高力山、廠商等十四人，全案朝違反廢棄物清理法、背信罪嫌偵辦，檢方漏夜偵辦中。

基隆地檢署接獲檢舉，由基隆市政府工務處所監管、位於和平島水資源回收中心內的濕地，遭人濫倒營建類廢棄物。由於水資源中心僅有一個出入口，且大門實施管制，外人不易進入，懷疑有人縱容業者入內傾倒廢棄物，隨即啟動檢、調、環聯繫平台，指揮法務部調查局北部機動工作站及環境部北區環管中心組成專案小組展開追查。

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檢調昨除以被告身分約談高姓科長外，另以被告或證人身分約談下水道科王姓、陳姓約聘雇員，以及三家委外代操作廠商，總共約談到案說明者有十四人。全案偵查重點在於釐清是市府官員知情默許、或僅是營運商違法開門讓業者進入傾倒廢棄物，如若有公務人員違法介入、甚或收受不正利益，案件就恐升高為涉犯違反貪污治罪條例的貪污瀆職重罪。

基隆市政府工務處昨天表示，尊重及配合檢方偵辦作為，基於偵查不公開原則，並無進一步說明；本府工務處相關人員皆全力配合調查，如實提供檢調單位所需資料。

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