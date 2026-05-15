理化老師變「絕命毒師」 判7年9月入獄

桃園一所國中理化教師梁大晏，助製造毒品喵喵，判刑七年九月定讞。（資料照）

電影「絕命毒師」在台灣上演真人版！桃園市某國中理化老師梁大晏，五年前利用在學校教化學之便，取得製造第三級毒品「喵喵」的原料及設備工具，協助楊梅的製毒工廠製造毒品，教製毒技術，檢警破獲並起出「喵喵」成品、半成品約二百公斤，一審、二審認定他是共同正犯，依製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪，將他判刑七年九月；最高法院駁回梁男上訴，全案定讞。

刑事局中部打擊犯罪中心於二〇二〇年七月破獲一粒眠原料「硝西泮」製毒工廠，溯源查出與製毒分子麥恩典有關，發現梁大晏隱身幕後，購買原料、器具並提供技術指導，檢警二〇二三年九月十九日查獲藏身於楊梅透天厝的製毒工廠。

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檢警查出，梁男與麥恩典、劉得生自二〇二一年十月起，由麥出資，劉承租透天厝做為工廠，梁負責技術指導、教學、取得毒品原料及製毒設備，再由劉搬運、組裝設備、安裝水電、定時器，共同製毒。

一審桃園地院審理時，梁男辯稱不知麥、劉在製毒，他買的化學原料和器材設備都是合法物品，合議庭依據三方手機通聯對話，認定是有犯意聯絡和分工的共犯，將梁判刑七年九月、麥五年三月、劉三年十一月。麥、劉二審另案審理，去年十月亦維持原判，上訴三審中。

梁男上訴二審、三審都被駁回，歷審法院法官皆認定他購買毒品原料、提供製毒資訊，共同製毒的事證明確，在犯罪結構中居於不可或缺的地位，乃共同正犯，審酌他身為教師，無視國家杜絕毒品犯罪的禁令，助長毒品氾濫，危害國民身心健康，影響社會治安，判處七年九月徒刑定讞，將發監執行。

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