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    喪屍煙彈頻傳毒駕／警署大掃蕩 4個月抓逾5千人

    2026/05/15 05:30 記者邱俊福／台北報導
    海巡署彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義民宅查獲製毒工廠，攔截喪屍煙彈 的成品、半成品與原料等，市值約五億元。 （彰化查緝隊提供）

    海巡署彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義民宅查獲製毒工廠，攔截喪屍煙彈 的成品、半成品與原料等，市值約五億元。 （彰化查緝隊提供）

    喪屍煙彈頻傳毒駕 造成重大傷亡

    海巡署破獲製毒廠，查獲可製成五億元喪屍煙彈的依托咪酯成品、半成品與大批先驅原料等。據刑事警察局統計，今年一至四月，共查獲依托咪酯類毒品案五三六三人次，重量達一四七點九八公斤，相較去年同期，人次增加六成，重量增加三成二，凸顯在警政署大力掃蕩下，查獲數據明顯增加，因此今年三月下旬，結合安居緝毒專案，以主題式查緝方式持續強力打擊依托咪酯類毒品。

    刑事局分析，依托咪酯類毒品，目前主要由境外進口成品粉末後，再交由國內的分裝場，將毒品混入煙油中，成為「喪屍煙彈」，賣給民眾吸食；另也發現有零星進口原料，進行本土製造的案件，而這些吸食者，吸食後駕車上路，在身體不受控下，宛如移動式不定時炸彈。

    這類毒駕造成重大傷亡的案例相當多，前年九月底，新北市土城分局清水派出所前所長劉宗鑫執行巡邏勤務時，盤查毒駕的卅歲女子陳嘉瑩，慘遭拖行，撞擊路邊護欄，導致傷重不治；去年底，五十五歲楊姓男子在基隆市毒駕，沿路衝撞十二輛汽、機車及攤架，造成一死二傷。

    今年三月間，高雄市小港區一名卅歲楊姓男子毒駕，失控衝撞前方兩輛機車，造成三寶媽李婦死亡與一對陳姓母子受傷，而同月，廿三歲林姓男子在宜蘭市區毒駕，沿路闖紅燈狂飆，連續追撞八輛車，造成一名鍾姓女老師不幸慘死與三人受傷。

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