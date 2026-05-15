中國進口原料煉喪屍煙彈 市值5億

海巡署彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義民宅查獲製毒工廠，攔截喪屍煙彈 的成品、半成品與原料等，市值約五億元。 （彰化查緝隊提供）

海巡查獲首宗非管制物 製成2級毒品

海巡署偵防分署彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義市一處透天民宅查獲製毒工廠，攔截近千公斤、可製成喪屍煙彈的依托咪酯成品、半成品與原料等，市值約五億元；令人驚訝的是，現場發現用來製毒的先驅原料「依托咪酯酸」，並非管制化學物，這是國內首宗查獲以非管制品轉化製造第二級毒品「依托咪酯」的新興製毒手法。

主嫌蘇建豪等3人起訴

嘉義地檢署昨天依毒品危害防止條例的製造、運輸第二級毒品等罪，起訴製毒廠案主嫌蘇建豪等三人。

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彰化查緝隊調查發現，這次查獲製毒工廠發現的「依托咪酯酸」，在台灣、中國都不是管制化學物，不過，在台灣無法透過正規管道買到。

卅五歲蘇男供稱，這批原料購自中國，讓製毒可以變成一條龍的生產線。針對這個新興製毒手法，以及透過中國購入沒有管制的化學原料到台灣，海巡署認為喪屍煙彈危害重大，擬提案建請將原料也列管。

海巡署擬提案建請原料列管

彰化查緝隊指出，這次成功攔截近千公斤、市值約五億元、可供廿六萬人次吸食的喪屍煙彈，源於該隊發現疑似毒品的包裹，流向嘉義市一處透天民宅，在嘉義地檢署指揮偵辦下，聯合海巡署與警調攔截搜索，先後拘捕三人，其中負責領包裹的黃男，在嘉義市一間寺廟把毒品原料包裹交給同夥；蘇男則租下民宅，將原料「依托咪酯酸」透過蒸餾等步驟製成依托咪酯，再摻煙油成為喪屍煙彈。蘇男坦承製毒，供稱是從國外學得製毒技術；陳男則負責運貨。

專案小組在現場查獲毒品原料與成品達九三四公斤，包括第二級毒品依托咪酯成品十三餘公斤、半成品將近二四〇公斤、毒品先驅原料將近五十公斤、其他化學物六三一公斤。

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