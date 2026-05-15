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    首頁 > 社會

    專為詐團營造合法、公益形象 拍片助詐 吸血逾億、百人被害

    2026/05/15 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    陳源浩團隊製作的假公益廣告，將假投資虛擬貨幣等詐團包裝成正常、合法且形象正面的投資公司。（記者徐聖倫翻攝）

    陳源浩團隊製作的假公益廣告，將假投資虛擬貨幣等詐團包裝成正常、合法且形象正面的投資公司。（記者徐聖倫翻攝）

    ​廿三歲男子陳源浩與其旗下成員，專門為詐騙集團拍攝形象廣告影片，將假投資虛擬貨幣等詐團包裝成正常、合法且形象正面的投資公司；該影像團隊甚至找臨時演員拍攝投資獲利的宣傳影片，誘使被害人擴大投入資金。警方經過一年追查蒐證，前天逮捕陳男與同夥共十六人；追查發現陳男拍攝的影片，會提供多個詐團使用，警方估計受害人恐破百人、詐騙金額逾億元。

    ​警方蒐證1年 逮捕首腦等16人

    警方調查，陳男有詐欺、毒品等前科，去年三月起與同夥開始經營影像團隊，為詐團拍攝旅遊、親子、電影、寵物及公益等主題廣告，協助營造成正派經營的公司。

    ​陳男的影片採取論件計酬，每支影片收費兩百枚泰達幣（約台幣六千元），不少詐團向其購買影片，待被害人信以為真後，才將被害人拉入投資群組，引誘投入大筆資金投資虛擬貨幣；陳男也對外招募臨時演員協助詐團拍攝所謂「投資獲利」、「成功案例」等宣傳影片，團隊經營一年多來，賣影片的不法獲利約兩百多萬元。

    找臨演拍獲利片 誘被害人上鉤

    但粗略統計發現，陳男提供各式形象影片的「服務」，使得不少詐團獲利豐厚，受害民眾財損總額恐達一億四千萬元。

    ​新北市刑警大隊去年接獲被害人報案，溯源後鎖定陳男團隊，前天持拘票前往新北、桃園、台中市等地，將陳男等十六人帶回，查扣電腦主機、手機、假鈔等各式證物；警方詢後依詐欺、組織犯罪等罪嫌，將一干人移送法辦。

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