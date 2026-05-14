產子扔下11樓亡 23歲媽求緩刑

夏姓女子（左）去年十一月剛產下男嬰，和男嬰生父吵架後，竟將男嬰從十一樓推下摔死，台中地院今天開庭，夏女主張觸犯「生母殺嬰罪」爭取緩刑。（民眾提供）

與孩子的爸爆爭吵

台中夏姓女子前年十一月在房間產下男嬰，因和男嬰的生父爭吵，一氣之下竟將剛出生的兒子，以毛毯包裹放置在十一樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃，雖緊急送醫仍因全身多處骨折不治，台中地檢署偵辦後，依成年人故意對兒童為殺人罪起訴，台中地院昨天開庭，夏女辯稱觸犯的是刑度較低的「生母殺嬰罪」而非「殺人罪」，並主張情堪憫恕、爭取緩刑。

不認殺人罪

主張刑度較低的生母殺嬰罪

台中一處社區，前年十一月，一名剛出生的男嬰，被發現墜落社區花圃，男嬰媽媽的乾爸、乾媽發現，趕緊將男嬰送醫急救，但送醫後發現全身多處骨折出血、臟器損傷死亡，原以為是單純意外，不過醫護人員認為傷勢不單純，通報市府社會局，深入追查發現是樁狠心的生母殺兒案。

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檢警調查，夏女（廿三歲）和莊姓男子交往，夏女前年十一月二十八日凌晨三點多，在住處十一樓的房間內，產下足月的男嬰，不料卻和莊男爭吵，一氣之下，以毛毯包裹有生命跡象的男嬰，先放置在十一樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃不治，台中地檢署偵辦後，依成年人故意對兒童為殺人罪起訴。

台中地院昨天召開準備程序，夏女的辯護人表示，夏女否認犯行，對於客觀事實不爭執，但認為應改依刑法第二七四條第一項生母殺嬰罪論罪。並主張刑法第五十九條情堪憫恕，希望替夏女爭取緩刑。

刑法「生母殺嬰罪」是指生母因不得已之事由，於生產時或甫生產後，殺其子女的行為，法定刑是六個月以上五年以下有期徒刑，相較殺人罪最輕本刑十年以上，刑度輕不少。

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