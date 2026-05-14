為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    產子扔下11樓亡 23歲媽求緩刑

    2026/05/14 05:30 記者陳建志／台中報導
    夏姓女子（左）去年十一月剛產下男嬰，和男嬰生父吵架後，竟將男嬰從十一樓推下摔死，台中地院今天開庭，夏女主張觸犯「生母殺嬰罪」爭取緩刑。（民眾提供）

    夏姓女子（左）去年十一月剛產下男嬰，和男嬰生父吵架後，竟將男嬰從十一樓推下摔死，台中地院今天開庭，夏女主張觸犯「生母殺嬰罪」爭取緩刑。（民眾提供）

    與孩子的爸爆爭吵

    台中夏姓女子前年十一月在房間產下男嬰，因和男嬰的生父爭吵，一氣之下竟將剛出生的兒子，以毛毯包裹放置在十一樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃，雖緊急送醫仍因全身多處骨折不治，台中地檢署偵辦後，依成年人故意對兒童為殺人罪起訴，台中地院昨天開庭，夏女辯稱觸犯的是刑度較低的「生母殺嬰罪」而非「殺人罪」，並主張情堪憫恕、爭取緩刑。

    不認殺人罪

    主張刑度較低的生母殺嬰罪

    台中一處社區，前年十一月，一名剛出生的男嬰，被發現墜落社區花圃，男嬰媽媽的乾爸、乾媽發現，趕緊將男嬰送醫急救，但送醫後發現全身多處骨折出血、臟器損傷死亡，原以為是單純意外，不過醫護人員認為傷勢不單純，通報市府社會局，深入追查發現是樁狠心的生母殺兒案。

    檢警調查，夏女（廿三歲）和莊姓男子交往，夏女前年十一月二十八日凌晨三點多，在住處十一樓的房間內，產下足月的男嬰，不料卻和莊男爭吵，一氣之下，以毛毯包裹有生命跡象的男嬰，先放置在十一樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃不治，台中地檢署偵辦後，依成年人故意對兒童為殺人罪起訴。

    台中地院昨天召開準備程序，夏女的辯護人表示，夏女否認犯行，對於客觀事實不爭執，但認為應改依刑法第二七四條第一項生母殺嬰罪論罪。並主張刑法第五十九條情堪憫恕，希望替夏女爭取緩刑。

    刑法「生母殺嬰罪」是指生母因不得已之事由，於生產時或甫生產後，殺其子女的行為，法定刑是六個月以上五年以下有期徒刑，相較殺人罪最輕本刑十年以上，刑度輕不少。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播