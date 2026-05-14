環管署長顏旭明 遭黑金組搜索

環境部環境管理署長顏旭明。（資料照）

環境部環境管理署長顏旭明疑涉公務背信等案件，台中地檢署「黑金組」昨天指揮調查局台中市調查處前往環境管理署等處執行搜索，並通知被告顏旭明等人到案說明，外傳是因業務費支用問題遭約談，不過台中地檢署表示，不是業務費，但因全案目前仍持續偵查中，尚不便對外說明。

涉公務背信 約談到案

環境部環境管理署長顏旭明之前曾被爆，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害期間率團出國考察，九月廿七日才在臉書發文稱在救災現場，且出團時僅帶特定兩家環保廠商，還要求航空公司提供貴賓禮遇，當時有立委要求應查清是否公器私用、涉及圖利？

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顏旭明當時表示，自己九月廿六日早上已回台，當天下午就到花蓮災區，因救災非常忙碌，一切交給政風釐清。

對於昨天台中地檢署動員「黑金組」三位檢察官大動作搜索，外傳顏旭明是因業務費支用問題遭約談，不過台中地檢署表示，「與業務費無關」，但因全案目前仍持續偵查中，案情尚不便對外說明，檢察官也徹夜進行約談，以釐清案情。

據了解，顏旭明是東海大學公共行政學系碩士，曾任新北縣環保局八里衛生掩埋場場長、八里焚化廠廠長、嘉義縣環境保護局局長、嘉義縣政府秘書長、行政院環境保護署水質保護處處長，二〇二三年八月接任環境部環境管理署署長，資歷相當完整。

環境部：貪瀆零容忍

環境部表示，第一時間已要求環管署同仁配合司法調查，並確保業務推動不中斷，也重申清廉是公務人員基本操守，對貪瀆「零容忍」，基於偵查不公開，目前不便評論案件細節。

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