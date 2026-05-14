烏來拖吊至新店索10萬 還恐嚇抱不平維修老闆

「小崔拖吊」負責人崔博翔的徒弟蔡尚璁（戴藍色口罩者）、許峯頤（戴黑色口罩者）被依違反組織犯罪等罪起訴。（資料照）

新北拖吊蟑螂8人起訴

「小崔拖吊」負責人崔博翔的徒弟蔡尚璁、許峯頤，涉自立門戶組拖吊蟑螂犯罪集團，利用消費者出車禍或故障時，傳送篇幅極長、內容繁複的高額報價單，以此隱瞞報價引誘被害者回覆同意，等抵達目的地再索取高額拖吊費，共有六人受害，不法所得十八萬餘元，新北地檢署昨依違反組織犯罪、詐欺犯罪危害防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌起訴蔡、許等八人，並以蔡犯後態度惡劣，就詐防條例部分求刑六年二月、組織犯罪求刑三年十月。

檢警調查，許、蔡之前就曾向消費者索取超出慣例的報酬而被告，但因各地檢署認屬民事糾紛而不起訴，遂食髓知味於二〇二四年離職成立宇生、騰至兩家企業社，於網路大量投放關鍵字廣告，待民眾因車輛故障或事故聯繫時，要求消費者加LINE聯繫，傳送篇幅極長、內容繁複的高額報價單，利用消費者處於急迫焦慮的情境，誘使倉促回覆同意。

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檢警調查，集團等到拖吊完成後才告知高額費用，若被害人拒絕，即恫嚇「強行扣車、車輛將遭變賣或報廢」等，並派遣「業務、法務」到場施壓、包圍、滋擾；集團從去年一月起橫行於新北各地向消費者索取金額從四萬元至十萬元不等費用，有五名被害者因而支付一萬兩千元至七萬元不等金額。

蔡尚璁態度惡劣 求重刑

檢警還發現，有被害者找蔡拖吊短短六五〇公尺，就遭索取九萬餘元費用，支付七萬元才脫身；另名被害者從烏來拖吊至新店中興路一段，遭索取十萬餘元，汽車維修廠老闆路見不平出面制止，卻遭恫稱：「我知道你的店開在這裡，你最好不要管」。

檢察官王雪鴻指揮新北市刑大偵破此案，認為蔡、許等人犯罪手法具有計畫性、組織性，且被害人數甚多，嚴重危害社會交易秩序及民眾對道路救援服務的信賴，考量許認罪，求刑一年十月，蔡辯稱：「我報的費用不貴，是客人要殺價」不知悔改求處重刑，其餘六人分別擔任拖吊司機、助手及收帳人員，請法院量處適當刑度。

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