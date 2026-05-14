雲林地院判決持刀傷狗的王男毀損罪無罪，全案上訴中，不過法界人士點書「檢、院」雙方難處。圖為雲林地方法院。（記者李文德攝）

針對米克斯犬「豆子」遭劃傷，檢方以毀損罪起訴，法官審理後判處王姓被告無罪，法界人士認為，檢、院雙方在偵辦、審理過程實有難處，建議可從《動物保護法》修法著手。

城邦法律事務所所長、律師吳文城表示，動物保護法有許多構成要件，比如不喜狗而踢牠一下，在犯罪要件認定上可能不算虐待，但將狗當成足球踢，就可能符合。此案檢察官尊重飼主對狗兒的疼愛，但構成要件上困難，才會以毀損罪起訴，法官判決看得出認真處理，但狗兒不畏懼，基本上沒有損失，故不構成毀損。

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吳文城認為，此案來看，動保法修正可能有其必要，不一定要有「虐待」才構成違反動保法要件。若想打贏官司，要詳實描述犯罪者是否以戲謔方式揮刀，才有虐待事實，另根據民法一八四條，當事人可向加害人求償，但需列舉醫療費、交通費等具體損失。

動保人士吳明宜認為，現行法規對於寵物，主要被定義為「財產」，不過目前法界對動保概念仍有不足之處，建議可參考專門負責環境保護、森林保育的保安警察第七總隊，建立專責小組處理寵物等動保議題。

雲縣府至少開罰一萬五

雲林縣動植物防疫所表示，此案以刑法為優先，在動物保護法行政裁處，將於定讞且判決書送至縣府後裁罰，可處王男一．五萬至七．五萬元罰鍰。

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