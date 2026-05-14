被告贏官司 法官仍嚴厲譴責

法官王子榮在判決書附記，強調法律體系與用語，寵物只是「物」，在目前法律限制下，無法給予相對應刑責，仍必須嚴厲譴責被告魯莽行徑。 （記者李文德攝）

法律視寵物為物 但對飼主而言卻是毛孩

雲林地方法院審理狗兒「豆子」遭劃傷案，法官王子榮傳喚飼主偕同「豆子」到庭勘驗與互動，審酌證據後判被告王男毀損無罪，法官雖判決無罪，但在判決書感性寫下附記說明理由，強調法律體系與用語，寵物只是「物」，在目前法律限制下，無法給予相對應刑責，但對飼主而言，早已是「不具血緣的孩子」。

王子榮指出，寵物是每天清晨喚醒家人的鬧鐘、是推開家門後第一個撲上來的擁抱，毛小孩對現代人意義，早已等同於「不具血緣的孩子」，在少子化與人際疏離的當代，人和毛小孩建立一種純粹的依戀關係，長期投入時間與情感，在心理層面上與養育子女的過程幾乎無異。

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王子榮表示，對飼主而言，失去或看見毛小孩受苦的痛，絕非「財物損失」四個字可概括，是生命中一部分靈魂隨之而去的惆悵與失落，正是這種「情感上的孩子」與「法律上的財產」之間巨大落差，成為當前司法規範和人民情感間巨大鴻溝。

判決書指出，當前法律構成要件，仍停留保護「物」的完整性，而非守護「生命」尊嚴，毛孩子所受到傷害可能被簡化為市場價格增減，法官即便做出正確判決，也難撫當事人創傷，因此仍必須嚴厲譴責被告魯莽行徑，絕對不能誤以為這樣的判決結果，代表自己所作所為不該被非難與譴責。

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