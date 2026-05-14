狗到庭已復元不算毀損 持刀劃傷鄰居愛犬無罪

雲林地院法官王子榮日前審理米克斯犬「豆子」遭刀劃傷案，親自與狗互動勘驗。（繪圖：美編組）

飼主認為已損互動功能

雲林縣斗南鎮王姓男子，不滿鄰居飼養的米克斯犬「豆子」吠叫，持刀劃傷牠，檢方認為王男行為毀損寵物陪伴、互動功能，依涉嫌毀損罪起訴。雲林地院法官王子榮在審理期間傳喚飼主偕同「豆子」到法庭勘驗廿分鐘，過程中豆子善意回應，法官審酌後，難認豆子喪失重要功效，檢方所提出證據，不足以證明被告有何毀損犯行存在，判王男無罪，全案上訴中。

王男去年一月七日手持水果刀，朝「豆子」右側腰部劃出將近十公分的刀傷，經送醫治療，幸「豆子」無大礙已康復，飼主委由律師提告，雲林地檢署偵查後以毀損罪嫌起訴。

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豆子與人互動 仍親善

判決書指出，檢方主張犬隻受人為深刻創傷，將提高對周遭環境戒心，寵物喪失和人類互動及陪伴的重要效用，法官審理期間，傳喚飼主偕同狗兒「豆子」一同到法庭，由法官親自與「豆子」互動「勘驗」。

王子榮表示，起初「豆子」因陌生環境不斷朝主人方向望去，而隨著時間推移逐漸放鬆，他也可以觸摸牠，可發現其受傷的右腰已產生增生組織，不過法官對於「豆子」是全然陌生的人，但他俯身與其互動，犬隻並沒有太多抗拒，伸手輕拍狗兒的頭、撫摸頸部，「豆子」也是善意回應。整體來說，從跟人互動保持信任，未隨意顯露出攻擊的意圖。

法官審酌證據及勘驗結果，認為「豆子」外觀的傷勢已康復，即便法官對牠來說為全然陌生人，但只要稍加進行互動，就能建立一定關係，難認有檢察官所指作為寵物喪失重要功效，此外現存證據，亦查無其他證據足證被告有檢察官所指毀損犯行，最後判處無罪，目前全案由飼主提出上訴。

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