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    首頁 > 社會

    AI變聲打造 女神是假的 詐團誘網友送禮 吸金數百萬

    2026/05/14 05:30 記者劉詠韻、吳昇儒、邱俊福／台北報導
    詐團利用AI變聲技術偽裝女性聲音，誘騙網友狂購物、吸金數百萬元，台北地檢署昨拘提黃姓主嫌夫妻等18人到案，聲押4人。（資料照）

    詐團利用AI變聲技術偽裝女性聲音，誘騙網友狂購物、吸金數百萬元，台北地檢署昨拘提黃姓主嫌夫妻等18人到案，聲押4人。（資料照）

    檢警偵辦網路愛情詐騙案，查出詐團利用AI變聲技術偽裝女性聲音，透過交友軟體接觸被害人，以談情說愛方式誘騙購買iPhone、黃金及美容課程等高價商品；公關小姐再以拍照、錄影「回報禮物」加深情感後，再安排見面，甚至發生性關係，至少十人受害，財損達數百萬元。台北地檢署昨指揮警方兵分廿三路搜索，拘提黃姓主嫌夫妻等十八人到案，檢方複訊後將黃男夫妻共四人聲押。

    檢警調查，黃姓男子自二〇一九年起與妻子及共犯組成詐騙機房，分工為攬客、經營及公關等組別，並以修圖包裝女性形象吸引被害人，再由熟客組持續經營關係，期間更以AI變聲技術讓男員工假扮「公關小姐」，維持曖昧互動並誘導消費。

    被害人購買或匯款後，公關小姐再以拍照、錄影「回報禮物」加深信任，待投入金額達一定程度後安排見面，部分甚至曾與被害人發生性關係。全案直至被害人發現若未持續送禮，即遭冷淡或失聯，始驚覺受騙而報案。

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