開假診斷書助受刑人閃監 詐保前科醫師起訴

檢方指揮搜索北市晏文診所，該診所涉嫌替受刑人開立假診斷證明閃監。（記者鄭淑婷翻攝）

多名居住地在桃園市的受刑人，均持位於台北市中山區的晏安診所開立的診斷證明，向桃園地檢署申請停止入監執行，也有其他縣市受刑人刻意跨區申請晏安診所診斷證明，以便開庭請假或停止羈押，診斷證明大多記載病況為腦震盪、腸胃出血等，桃園檢方從中察覺蹊蹺，深入追查發現診所七十一歲負責人陳文昌涉嫌以每份一千到兩千元代價，協助開立假診斷證明供受刑人「閃監」，桃檢署依刑法行使業務上登載不實文書罪嫌起訴陳男。

假病名︰腦震盪、腸胃出血

桃檢偵結本案，審酌陳男自二〇一四年起，已多次因詐領健保費經法院判刑，並被衛福部中央健保署終止健保特約診所資格，竟不知悔改，轉而以自費開立假診斷證明書方式牟利，因此予以起訴並請求法院從重量刑。

請繼續往下閱讀...

全案起源於桃檢檢察官賴穎穎在二〇二四、二〇二五年間擔任執行科檢察官時，有兩名受刑人具狀聲請停止執行，均出具腦震盪診斷證明書及聲稱在家中跌倒等情況，經函請診所提供病歷紀錄，一人是空白病歷，另一人病歷僅貼處方箋，醫師卻能具體回覆病患跌倒受傷等相同內容。

另，檢察官查知受刑人住居所及就醫生活圈都在桃園市，與台北市中山區無關，加上發現晏安診所有多次詐領健保費判決、新聞，擴大清查發現另有多名居住在新竹、基隆、台中、嘉義等縣市的受刑人，也刻意遠赴該診所自費求診及申請開立診斷證明書，且診斷證明書記載的病名均為腦震盪或腸胃道出血。

檢察官於今年二月九日同步提訊受刑人到案訊明原因，並指揮桃園警分局持搜索票前往診所搜索並拘提被告陳文昌到案，查悉陳男二〇二三年五月至二〇二五年十二月間，多次協助受刑人虛偽開立不實診斷證明書，供受刑人向司法機關聲請停止入監執行、開庭請假或停止羈押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法