竹聯幫大哥狂買12人頭公司 詐財數億

警方瓦解竹聯幫電詐洗錢集團，查扣各項贓證物。 （記者劉慶侯翻攝）

以竹聯幫禮堂蘇姓大哥為首的「電信詐欺與洗錢集團」，透過收購十二家人頭公司、變更人頭負責人，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，以便提供詐欺、洗錢犯罪使用。警方逮捕蘇嫌等共廿四人，初估受害人數三十一人，財損超過數億元。

三十一名被害人中，六十三歲的莊姓婦人，被以假檢警方式詐騙損失高達六千五百萬元；六十六歲趙姓婦人也遭同手法詐騙，損失四千八百萬元居次。

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初估31人受害 警逮24人

目前，蘇姓主嫌及陳姓、于姓主要共犯，在警詢後被依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，檢察官聲押禁見獲准。全案持續擴大偵辦。

警方表示，在竹聯幫禮堂屬於資深大哥的五十歲蘇嫌，因有詐欺前科，對電信詐欺等犯罪流程和操作相當熟稔。所以他找來陳姓、于姓友人共組「電信詐欺與洗錢集團」，以旗下小弟充當業務員或車手。

警方調查，蘇嫌等人招攬人頭代表人，或收購人頭公司，並與記帳士配合變更公司負責人登記，且為取信銀行甚至租賃實體辦公室及出具假交易合約，營造公司正常營運假象，藉此降低銀行對大額異常金流的戒心。

隨後，蘇嫌等人進而申請開通企業憑證等帳戶功能，利用人頭公司帳戶，提供假投資、假檢警等犯罪集團，作為要求被害人匯款使用。

台北市刑警大隊偵二隊是根據查獲的車手逐步溯源蒐證，陸續執行拘提搜索，查獲蘇姓主嫌等廿四人、人頭公司十二家及扣得行動電話、人頭公司申請登記資料、存摺、提款卡、現金五十餘萬元等證物；並經法院裁定扣押涉案帳戶存款二千二百萬餘元。

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蘇嫌犯罪集團作案流程。（記者劉慶侯翻攝）

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