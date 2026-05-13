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    首頁 > 社會

    涉性侵4生 台灣戲曲學院狼師李菄峻起訴

    2026/05/13 05:30 記者張文川／台北報導
    台灣戲曲學院狼師李菄峻，涉性侵猥褻4名少年學生、士檢起訴。（資料照）

    台灣戲曲學院狼師李菄峻，涉性侵猥褻4名少年學生、士檢起訴。（資料照）

    台灣戲曲學院教師李菄峻，被控長年性侵、猥褻未成年學生，最遠溯及到廿年前，直到二〇二三年六月「#MeToo」風潮中被爆出，監察院去年二月通過糾正該校與教育部，士林地檢署查出，李男性侵猥褻四名少年男學，昨依成年人對未成年人強制性交、乘機性交、強制猥褻等罪，將李男提起公訴。

    士檢調查，李菄峻自二〇〇七年起在台灣戲曲學院任教，明知被害學生正值青少年時期，性自主觀念尚未發展成熟，且校風有濃厚的師徒制、學長學弟制，具有權力結構的特殊性，學生也畏懼教師掌握演出機會的權勢，李藉此對學生上下其手。

    調查指出，二〇〇七年到二〇一七間，李男都會利用被害人無法返校住宿，或在外演出後，逾收假返回宿舍時間，邀被害人到李位於內湖的住處過夜，趁被害人熟睡著時性侵及猥褻。

    其中一次，李男利用學校建教合作的劇團合作訓練、表演時，竟在劇團大通舖以及劇團宿舍侵性被害人。

    士檢偵結痛批李男身為教師，竟為滿足一己私慾而對四名未成年學生逞其犯行，造成被害人身心靈難以抹滅的創傷，依成年人故意對少年犯強制性交、強制猥褻、乘機性交等罪提起公訴，建請法院量處適當之刑。

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