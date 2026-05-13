樂菲時尚診所 診療手術室查獲監視器

新北市政府再查獲樂菲時尚診所在診療室及手術室內裝設偵煙型監視器。 （記者賴筱桐攝）

又多1家 新北啟動反針孔稽查專案

近日連鎖醫美集團愛爾麗、光澤診所涉嫌裝設偵煙型攝影機偷拍，檢警持續偵辦，新北市政府五月八日起啟動全市「擴大反針孔稽查專案」，再查獲「樂菲時尚診所」在診療室及手術室內裝設偵煙型監視器，已移送地檢署偵辦。市長侯友宜強調，絕不姑息侵害市民隱私的行為。

新北市政府公安小組展開跨局處聯合稽查，除醫美診所外，更擴大至具備高度隱密空間的場所，包括三溫暖業者、健身中心及體育場館。除原有的建築物與消防安全檢查外，同時將隱私安全納入檢查重點項目，以最高標準杜絕偷拍風險。

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診所稱錄影獲民眾同意

公安小組在稽查過程中，發現轄下「樂菲時尚診所」在診療室及手術室內裝設偵煙型監視器，雖然診所表示，診療同意書均有告知民眾全程錄影，但因為使用針孔攝影機，疑似涉嫌違反刑法相關規定，已移請新北地檢署偵辦，將積極配合司法機關調查。

針孔攝影涉刑責 待釐清

衛生局醫事管理科科長龔漢芸表示，衛生局已啟動行政調查，若醫療機構經查違規屬實，將依醫療法處以五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰，不過，雖然診所宣稱錄影有取得消費者同意，但是否涉及偷拍或洩漏病患隱私，需要檢警追查釐清，因此案件仍以司法偵查為優先。

新北市政府重申，所有醫療機構及消費場所應恪遵病人隱私維護規範、醫療法、個人資料保護法及消費者權益保障等規範，任何侵害民眾隱私的行為，市府將依法查明，如有疑慮可持事證向衛生局通報或向警方報案，市府會全力協助民眾維護權益。

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