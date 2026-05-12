葳格創辦人也創辦金錢豹集團

金錢豹集團創辦人袁昶平縱橫中部酒店業，有「酒店教父」之稱，並跨足教育事業創立「葳格國際學校」。（資料照）

金錢豹集團創辦人袁昶平縱橫中部酒店業，有「酒店教父」之稱，並跨足教育事業創立「葳格國際學校」，不過近年卻官司纏身，其中金錢豹系列酒店因涉逃漏稅三．九億遭起訴，袁已主動繳回一億元，但強調不是負責人，並無決策權；此外葳格學校和營建公司因工程款糾紛鬧上法院，近日判葳格敗訴要付一〇八五萬，如今又疑因收回扣遭檢方搜索。

酒店大亨袁昶平 官司不斷

台中地檢署二〇二三年六月，起訴中部洋酒商和酒店涉嫌逃漏稅，由鵬馳公司開立空白發票，提供給金錢豹等九家酒店等八大業者，藉此逃漏高達廿％稅額差額，這九家酒店共逃漏稅四億七千多萬元，其中金錢豹系列酒店共逃漏稅約三．九億，檢方以涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法及刑法湮滅證據等罪名起訴袁昶平等人。

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台中地院開庭時，袁昶平的辯護人強調袁昶平並不是負責人，主張無罪，全案仍在審理中。

此外，葳格國際學校和營建公司沈姓負責人，因西屯校區國際部的改善更新工程款告上法院，沈男不滿相關工程都在二〇二四年八月廿九日開學前，經學校驗收完畢，但請款卻未獲付款。

葳格則指，沈男應就工程的施作達成合意，要求提出雙方間工程契約書，並證明契約關係存在。

台中地院審理後認定，雙方成立工程承攬契約為真，四月廿九日判葳格敗訴，應給付工程款一〇八五萬九七一九元給沈男的營建公司。

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